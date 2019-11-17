Футбол
Soccer.ruРоналду прокомментировал свою проблему с коленом
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о повреждении колена, из-за которого его заменяли во время последних матчей за клуб.У меня никогда не было серьезных травм.
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Роналду прокомментировал свои замены в 2 последних матчах в составе «Ювентуса»
Чемпионатвчера в 13:35
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Происшествия
В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски
Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
Экономика
«Яндекс» изменит структуру управления компанией
В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Политика
«Левада-центр»: позитивное отношение к Путину снизилось на 10 процентных пунктов
С симпатией к господину Путину относятся 24% респондентов — такой же показатель был у него перед болотными протестами в 2011 году.
Общество
В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследования»
Депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, одна из которых — уточнение понятия «преследование».
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Финансы
Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму
Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Общество
Киселев назвал закон о виноделии в России революцией
Журналист и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что законопроект о виноделии в России, который во вторник, 19 ноября, будет рассматриваться в Госдуме, является революцией.
Политика
Оппозиция не прошла в парламент Белоруссии
Представители оппозиции не попали в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Политика
Лукашенко объявил об участии в выборах президента Белоруссии
Политика
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена
Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Общество
Критическая ситуация с отоплением обстоит в городе на Западной Украине
Сложная критическая ситуация с отоплением сложилась в городе Новый Роздол, который расположен недалеко от Львова на Западной Украине.
Политика
Глава ДНР раскритиковал план Киева по депортации жителей Донбасса
Самопровозглашенная Донецкая народная республика не допустит осуществления плана Киева по депортации жителей Донбасса, заявил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин.
Происшествия
Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек
На прощание с убитой пятилетней девочкой в селе Кропоткино Раздольненского района пришли сотни человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Шоу-бизнес
Тимур Батрутдинов впервые поцеловался в шоу «План Б»
Вчера на ТНТ вышел шестой выпуск реалити-шоу «План Б», где Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов в последний, по их словам, раз пробуют найти вторую половину на глазах у всей страны.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Общество
Минобороны подало иск к РКЦ «Прогресс» на 2,1 млрд рублей
Министерство обороны подало в арбитражный суд Москвы иск, в котором требует взыскать более 2,1 млрд рублей с самарского ракетно-космического центра «Прогресс» – производителя ракеты «Союз».
Происшествия
Из-за обрушения балкона в Астрахани погиб человек
Как стало известно сетевому изданию Аstrakhan.Site из оперативных источников региональной пресс-службы следственного управления, в Астрахани обвалился балкон со стоящими на нем людьми.
Политика
На Украине высказались об изменении политического строя в России
Украина не может планировать свою политику на основе того, что в России изменится существующий режим.
Здоровье
Москвичей приглашают проверить легкие в 10 центрах госуслуг
В 10 центрах госуслуг«Мои документы» с 20 по 23 ноября москвичи смогут бесплатно проверить состояние своих легких.
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Общество
Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов
Ранее сообщалось, что на Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на восточной территории России ожидается арктический антициклон.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Политика
Зеленского убедили начать расследование против Байдена
Представитель США при Евросоюзе Гордон Сондланд лично контролировал вопрос о "деле Байдена" на Украине и информировал о результатах своей работы администрацию Белого дома.
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.