Футбол

Soccer.ruSoccer.ruРоналду прокомментировал свою проблему с коленом

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о повреждении колена, из-за которого его заменяли во время последних матчей за клуб.У меня никогда не было серьезных травм.
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Роналду прокомментировал свои замены в 2 последних матчах в составе «Ювентуса»

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