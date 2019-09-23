Футбол

Sports.ruSports.ruРоналду пропустит матч «Юве» с «Брешией». Он вне заявки из-за травмы

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит матч 5-го тура Серии А против «Брешии» из-за травмы. Сообщалось, что у Роналду проблемы с приводящей мышцей бедра.
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Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Брешией»

Чемпионат12:52

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Брешией»

Sportbox.RU12:51

Роналду не сыграет с «Брешиа»

Спорт-Экспресс12:17

Роналду не поможет «Ювентусу» в матче с «Брешией»

Sport24.ru13:06

Роналду пропустит матч «Юве» с «Брешией». Он вне заявки из-за травмы

Sports.ru13:33

Роналду может пропустить ближайший матч «Ювентуса»

Евро-футбол.ру11:01

Роналду может пропустить следующий матч чемпионата Италии

Газета.Ru10:14
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К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
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Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали в понедельник в Нью-Йорке Совместную декларацию о военном сотрудничестве, следует из пула Белого дома.
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Диагноз Анастасии поставили в Германии. Там же в апреле ей провели трепанацию черепа, чтобы удалить опухоль.
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54-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на публике в откровенном костюме.
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Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
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Роскомнадзор попытается снова заблокировать Telegram

Попытки блокировки Telegram начались еще в 2018 году, когда руководство отказалось передать ключи шифрования российскому ФСБ.
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В Россию привезли смартфон-малютку Palm PVG100

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18-летний Жори получил премию имени Пушкаша за самый красивый гол года

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Филарет раскрыл тайны предоставления автокефалии Украине

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Тоня пригласила на праздник своих близких друзей, а на сцене выступил Тимати. Тоня Худякова — яркая представительница золотой молодежи.
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Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
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Опубликованы сведения о Kia Sorento нового поколения

Ожидается, что официальный дебют нового поколения Kia Sorento состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в начале следующего года.
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ЦСКА по буллитам обыграл СКА в армейском дерби

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Майли Сайрус рассталась со своей девушкой, узнали СМИ

Уточняется, что девушки остались в дружеских отношениях. СМИ добавляют, что бывшие возлюбленные даже продолжают жить вместе.
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Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

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Тягач столкнулся с самолетом в Шереметьево

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Вышел в эфир выпуск «Танцы на ТНТ» с кастингом в Красноярске

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Испытания комплекса «Махаон-Практика» показали на видео

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Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
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«Йокерит» в гостях обыграл ярославский «Локомотив»

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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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