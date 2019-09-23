Футбол
Sports.ruРоналду пропустит матч «Юве» с «Брешией». Он вне заявки из-за травмы
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит матч 5-го тура Серии А против «Брешии» из-за травмы. Сообщалось, что у Роналду проблемы с приводящей мышцей бедра.
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Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
Общество
Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики
Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения.
РБК 13:59
Шоу-бизнес
Малышева рассказала, провоцирует ли ЭКО онкологию
Телеведущая Елена Малышева в программе "Жить здорово" подняла вопрос о связи ЭКО и рака мозга на фоне сообщений об опухоли у актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 10:14
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Политика
США и Польша подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве
Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали в понедельник в Нью-Йорке Совместную декларацию о военном сотрудничестве, следует из пула Белого дома.
РИА Новости 14:44
Шоу-бизнес
Врачи подтвердили, что опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна
Диагноз Анастасии поставили в Германии. Там же в апреле ей провели трепанацию черепа, чтобы удалить опухоль.
Вокруг ТВ 11:45
Происшествия
Круг причастных к убийству Михаила Круга замкнулся
Коммерсантъ 14:00
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Общество
Моника Беллуччи вышла в свет в прозрачном нижнем белье
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на публике в откровенном костюме.
Lenta.ru 06:44
Политика
Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар
Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
Obzor.io 06:49
Интернет
Роскомнадзор попытается снова заблокировать Telegram
Попытки блокировки Telegram начались еще в 2018 году, когда руководство отказалось передать ключи шифрования российскому ФСБ.
ГЛАС.RU 12:09
Гаджеты
В Россию привезли смартфон-малютку Palm PVG100
В сети магазинов МТС стартовал предзаказ на минисмартфон Palm PVG100 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти.
Игромания.ру 12:53
Наука
Ученые назвали причину постоянного желания заниматься сексом
Шведские ученые считают, что нашли предполагаемую причину развития гиперсексуальности у мужчин и женщин, пишет Medical Note.
Слово и Дело 08:03
Политика
Филарет раскрыл тайны предоставления автокефалии Украине
Отлученный от церкви раскольник Филарет (Денисенко) раскрыл обстоятельства получения автономии "новой церкви" на Украине.
РЕН ТВ 14:52
Шоу-бизнес
Тимати выступил на 13-летии «золотой девочки» Тони Худяковой
Тоня пригласила на праздник своих близких друзей, а на сцене выступил Тимати. Тоня Худякова — яркая представительница золотой молодежи.
Woman.ru вчера в 08:54
Происшествия
В Таджикистане ранили двух российских военных
BFM.ru 21 сентября в 11:02
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 12:05
Общество
Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Авто
Опубликованы сведения о Kia Sorento нового поколения
Ожидается, что официальный дебют нового поколения Kia Sorento состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в начале следующего года.
SpeedMe вчера в 13:54
Хоккей
ЦСКА по буллитам обыграл СКА в армейском дерби
ЦСКА с 15 очками занимает третье место на Западе КХЛ, СКА с 13 очками второй за счет лидерства в своем дивизионе.
Советский спорт 15:08
Шоу-бизнес
Майли Сайрус рассталась со своей девушкой, узнали СМИ
Уточняется, что девушки остались в дружеских отношениях. СМИ добавляют, что бывшие возлюбленные даже продолжают жить вместе.
Газета.Ru вчера в 14:38
Происшествия
Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке
Политика Сегодня 04:32
Происшествия
Тягач столкнулся с самолетом в Шереметьево
Газета.Ru 13:31
Культура
Вышел в эфир выпуск «Танцы на ТНТ» с кастингом в Красноярске
НГС24 вчера в 20:14
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Хоккей
«Йокерит» в гостях обыграл ярославский «Локомотив»
Sportbox.RU 14:54