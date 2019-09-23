Футбол

Sports.ruSports.ruРоналду пропустит матч «Юве» с «Брешией». Он вне заявки из-за травмы

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит матч 5-го тура Серии А против «Брешии» из-за травмы. Сообщалось, что у Роналду проблемы с приводящей мышцей бедра.
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Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Брешией»

Чемпионат12:52

Роналду может пропустить ближайший матч «Ювентуса»

Евро-футбол.ру11:01

Роналду не сыграет с «Брешиа»

Спорт-Экспресс12:17

Роналду не поможет «Ювентусу» в матче с «Брешией»

Sport24.ru13:06

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Брешией»

Sportbox.RU12:51

Роналду пропустит матч «Юве» с «Брешией». Он вне заявки из-за травмы

Sports.ru13:33

Роналду может пропустить следующий матч чемпионата Италии

Газета.Ru10:14
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Футбол

Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

РИА Новости 16:03
Политика

Дуда не исключил введения безвизового режима с США до конца года

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что введение безвизового режима с США может состояться до конца 2019 года.
RT на русском 19:40
Политика

Кремль попросил не сомневаться в словах Путина об амнистии капиталов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что ФСБ изъяла декларацию об амнистии Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях средств на развитие порта Усть-Луга, а суд приобщил ее к уголовному делу, передает корреспондент РБК.
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Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана призналась, что скрывала рак

57-летняя супруга артиста сохраняет цветущий вид, но мало кому известно, что в девяностые годы у нее был рак молочной железы.
Телепрограмма 06:07
Политика

Мадуро объявил о визите в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своем намерении отправиться в Россию в самое ближайшее время.
REGNUM 19:22
Экономика

Белоруссия возьмет кредит у Китая и расплатится с Россией

Кредитная история Ежегодные платежи в пользу Российской Федерации с учетом обслуживания кредитов составляют сумму, близкую к миллиарду долларов США, признаются в минфине Белоруссии.
Газета.Ru 01:39
Армия и оружие

В США назвали худший самолет Второй мировой войны

Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
Lenta.ru вчера в 17:06
Путешествия

Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из «Пулково»

Европейские лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizz Air в августе 2019 года подали заявки на разрешение полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство намерено в тестовом режиме открыть седьмую "свободу воздуха", сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на гендиректора "Воздушных ворот Северной столицы" (ВВСС, оператор Пулково) Леонида Сергеева.
Газета.Ru 18:29
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Таллина

Минобороны России рассекретило документы к 75-летию освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
РЕН ТВ 20 сентября в 17:00
Экономика

«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК 04:52
Политика

Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ

Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 16:45
Армия и оружие

В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире

Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО.
Российская газета 06:33
Общество

Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России

По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
REGNUM 02:40
Происшествия

Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру

Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости 08:23
Спорт

WADA ускорило процедуру рассмотрения несоответствия РУСАДА

Организация намерена выяснить, с чем связаны изменения в базе данных московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено рассмотреть по ускоренной программе вопрос несоответствия РУСАДА.
SM News 05:17
Происшествия

На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка

Драка между пассажиром и членами экипажа произошла на борту самолета, выполняющего рейс из Самары в московский аэропорт Шереметьево.
РБК 15:23
Экономика

Чем дольше живем - тем дальше пенсия: В Молдове возраст выхода на заслуженный отдых увеличен

Согласно законодательству, с 1 июля 2017 года предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсий.
КП - Молдова вчера в 18:00
Кино

Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные

Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Армия и оружие

Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США

Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток.
Российская газета 20 сентября в 19:25
Политика

Экс-супругу главы Нацполиции задержали в Польше с крупной суммой денег

РЕН ТВ 12:01
Политика

На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее

Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
Газета.Ru 16:52
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Космос

Что-то убивает галактики в самых экстремальных областях Вселенной

Путем картирования звездообразующего газа в галактиках, которые являются примерами дымящегося орудия гашения, вызванного окружающей средой, VERTICO продвинет наше текущее понимание того, как галактики развиваются в самых плотных областях Вселенной, пишет ScienceAlert.
Капитал страны 21 сентября в 05:17
Игры

Парижский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр в Steam во Франции

Владельца Steam обязали разрешить перепродажу видеоигр на платформе.
3DNews вчера в 03:35
Политика

Трамп анонсировал первые совместные военные учения США с Индией

В ноябре пройдут первые общие военные учения США и Индии, заявил американский президент Дональд Трамп во время совместного с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выступления в Хьюстоне, пишет РБК со ссылкой на издание India Today.
Росбалт вчера в 18:59
Здоровье

Минздрав пообещал обеспечить всех нуждающихся детей «Фризиумом»

Минздрав России дал слово обеспечить всех детей, которым нужен «Фризиум», необходимым им лекарством.
Телеканал 360° 10:44
Футбол

Бернарду Силва удалил шутку про Менди из-за обвинений в расизме

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва решил подшутить над своим одноклубником Бенджамином Менди.
Евро-футбол.ру вчера в 13:34
Кино

«Игра престолов» получила «Эмми» как лучший драматический сериал

Всего сериал «Игра престолов» представлен в 32 номинациях, среди которых «Лучший драматический сериал», «Лучший актер в драматическом сериале», «Лучшая актриса в драматическом сериале», а также «Лучшая режиссура», «Лучшие костюмы в научно-популярном сериале или сериале в стиле фэнтези», «Лучший саундтрек» и ряде других.
Известия 00:37
Политика

Против Парубия возбуждено дело о массовых беспорядках в Одессе

Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил информацию о том, что против него возбуждено уголовное дело по факту организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
Газета.Ru 05:47
Кино

Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про маньяка

Телеведущая Ксения Собчак сыграет одну из ролей в сериале Константина Богомолова "Хороший человек".
РЕН ТВ 09:58
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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