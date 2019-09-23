Футбол
Sports.ruРоналду пропустит матч «Юве» с «Брешией». Он вне заявки из-за травмы
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит матч 5-го тура Серии А против «Брешии» из-за травмы. Сообщалось, что у Роналду проблемы с приводящей мышцей бедра.
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Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Политика
Дуда не исключил введения безвизового режима с США до конца года
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что введение безвизового режима с США может состояться до конца 2019 года.
RT на русском 19:40
Политика
Кремль попросил не сомневаться в словах Путина об амнистии капиталов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что ФСБ изъяла декларацию об амнистии Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях средств на развитие порта Усть-Луга, а суд приобщил ее к уголовному делу, передает корреспондент РБК.
РБК 07:01
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана призналась, что скрывала рак
57-летняя супруга артиста сохраняет цветущий вид, но мало кому известно, что в девяностые годы у нее был рак молочной железы.
Телепрограмма 06:07
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своем намерении отправиться в Россию в самое ближайшее время.
REGNUM 19:22
Экономика
Белоруссия возьмет кредит у Китая и расплатится с Россией
Кредитная история Ежегодные платежи в пользу Российской Федерации с учетом обслуживания кредитов составляют сумму, близкую к миллиарду долларов США, признаются в минфине Белоруссии.
Газета.Ru 01:39
Армия и оружие
В США назвали худший самолет Второй мировой войны
Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
Lenta.ru вчера в 17:06
Путешествия
Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из «Пулково»
Европейские лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizz Air в августе 2019 года подали заявки на разрешение полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство намерено в тестовом режиме открыть седьмую "свободу воздуха", сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на гендиректора "Воздушных ворот Северной столицы" (ВВСС, оператор Пулково) Леонида Сергеева.
Газета.Ru 18:29
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Таллина
Минобороны России рассекретило документы к 75-летию освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
РЕН ТВ 20 сентября в 17:00
Экономика
«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК 04:52
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 16:45
Армия и оружие
В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире
Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО.
Российская газета 06:33
Общество
Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России
По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
REGNUM 02:40
Происшествия
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости 08:23
Спорт
WADA ускорило процедуру рассмотрения несоответствия РУСАДА
Организация намерена выяснить, с чем связаны изменения в базе данных московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено рассмотреть по ускоренной программе вопрос несоответствия РУСАДА.
SM News 05:17
Происшествия
На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка
Драка между пассажиром и членами экипажа произошла на борту самолета, выполняющего рейс из Самары в московский аэропорт Шереметьево.
РБК 15:23
Экономика
Чем дольше живем - тем дальше пенсия: В Молдове возраст выхода на заслуженный отдых увеличен
Согласно законодательству, с 1 июля 2017 года предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсий.
КП - Молдова вчера в 18:00
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Армия и оружие
Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток.
Российская газета 20 сентября в 19:25
Политика
На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее
Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
Газета.Ru 16:52
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Космос
Что-то убивает галактики в самых экстремальных областях Вселенной
Путем картирования звездообразующего газа в галактиках, которые являются примерами дымящегося орудия гашения, вызванного окружающей средой, VERTICO продвинет наше текущее понимание того, как галактики развиваются в самых плотных областях Вселенной, пишет ScienceAlert.
Капитал страны 21 сентября в 05:17
Игры
Парижский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр в Steam во Франции
Владельца Steam обязали разрешить перепродажу видеоигр на платформе.
3DNews вчера в 03:35
Политика
Трамп анонсировал первые совместные военные учения США с Индией
В ноябре пройдут первые общие военные учения США и Индии, заявил американский президент Дональд Трамп во время совместного с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выступления в Хьюстоне, пишет РБК со ссылкой на издание India Today.
Росбалт вчера в 18:59
Здоровье
Минздрав пообещал обеспечить всех нуждающихся детей «Фризиумом»
Минздрав России дал слово обеспечить всех детей, которым нужен «Фризиум», необходимым им лекарством.
Телеканал 360° 10:44
Футбол
Бернарду Силва удалил шутку про Менди из-за обвинений в расизме
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва решил подшутить над своим одноклубником Бенджамином Менди.
Евро-футбол.ру вчера в 13:34
Кино
«Игра престолов» получила «Эмми» как лучший драматический сериал
Всего сериал «Игра престолов» представлен в 32 номинациях, среди которых «Лучший драматический сериал», «Лучший актер в драматическом сериале», «Лучшая актриса в драматическом сериале», а также «Лучшая режиссура», «Лучшие костюмы в научно-популярном сериале или сериале в стиле фэнтези», «Лучший саундтрек» и ряде других.
Известия 00:37
Политика
Против Парубия возбуждено дело о массовых беспорядках в Одессе
Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил информацию о том, что против него возбуждено уголовное дело по факту организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
Газета.Ru 05:47
Кино
Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про маньяка
Телеведущая Ксения Собчак сыграет одну из ролей в сериале Константина Богомолова "Хороший человек".
РЕН ТВ 09:58