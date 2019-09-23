Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит матч 5-го тура Серии А против «Брешии» из-за травмы. Сообщалось, что у Роналду проблемы с приводящей мышцей бедра.

Роналду пропустит матч «Юве» с «Брешией». Он вне заявки из-за травмы

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