Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатРоналду провёл тренировку на стадионе на Мадейре

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду провёл тренировку на стадионе в городе Фуншал на Мадейре во время карантина, организованного из-за пандемии коронавируса, сообщает Diário de Notícias Madeira. Роналду с семьёй находится на Мадейре с 9 марта.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Власти Мадейры раскритиковали Роналду за нарушение карантина

Чемпионат16:56

«Никаких привилегий». Роналду заметили на тренировке на стадионе Мадейры и обвинили в нарушении карантина

Матч ТВ16:15

Роналду должен вернуться в Турин 13 апреля

Евро-футбол.ру09 апреля в 20:09

Министр здравоохранения Мадейры высказался о тренировке Роналду на стадионе

Soccer.ru13:26

Роналду нарушил карантин и провел тайную тренировку на стадионе. Но его заметили

Sport24.ru09:00

Роналду тренировался на стадионе Мадейры – и чуть нарушил карантин. Скоро он вернется в Италию

Sports.ru14:56

Роналду с детьми провел тренировку на стадионе на Мадейре

Спорт-Экспресс09 апреля в 09:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 23:30, Ашберн
Политика

Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США. Об этом сенатор написал в своем Twitter.
Lenta.ru 23:01
5
Происшествия

В Оренбуржье лечение от коронавируса получают 57 человек

Из заразившихся коронавирусом у 31 человека есть осложнение — пневмония. В амбулаторных условиях лечение получают двое.
REGNUM вчера в 07:25
Общество

Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату

РБК 08:26
804
Общество

В Кургане вводят пропускной режим из-за коронавируса

Для выхода из дома необходимо отправить СМС, иначе — штраф В Курганской области вводится пропускной режим.
Курган и курганцы вчера в 15:54
88
Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
2,4K
Общество

Свердловчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Как сообщалось ранее, Законодательное собрание Свердловской области одобрило закон, который вводит в регионе штрафы за нарушение режима самоизоляции, на внеочередном заседании парламента в четверг.
Интерфакс - Россия вчера в 03:08
93
Общество

У коронавируса нашли новые симптомы

В исследовании, опубликованном в JAMA Neuology говорится, что у части зараженных новым коронавирусом жителей Китая наблюдались проблемы с координацией и нарушения речи, пишет РИА Новости.
Aobe.ru 13:11
87
Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

RT на русском 16:47
552
Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
2,7K
Религия

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

РИА Новости 17:54
Общество

В России вступил в силу запрет на вывоз круп и некоторых видов овощей

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) начал действовать запрет на вывоз ряда продовольственных товаров.
Известия 22:45
11
Общество

Глава Якутии объявил карантин в городе Алдан

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении карантина в городе Алдан, который начал действовать уже с 12 апреля, передает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Газета.Ru 22:59
11
Кино

Disney вернёт Робин Гуда на экраны

News.ru 07:28
3
Общество

Режим самоизоляции в Кузбассе продлится до 19 апреля

Губернатор сообщил, что режим самоизоляции продлится в Кузбассе до 19 апреля.
Аргументы и Факты - Кузбасс 07:37
37
Общество

Вениамин Кондратьев продлил карантин на Кубани

Карантин на Кубани продлен до 18 апреля. Об этом сегодня, 10 апреля, в видеообращении к гражданам сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 11:29
745
Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
2,2K
Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
164
Шоу-бизнес

Певец Юлиан разводится с Анастасией через год после свадьбы

Певец Юлиан сообщил о намерении развестись с супругой и коллегой Анастасией, с которой всего год назад побывал в ЗАГСе.
Московский Комсомолец 04:42
32
Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
41
Здоровье

В Белоруссии 301 медик заразился коронавирусом

В Белоруссии заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 лабораторно подтвердили у 301 медицинского работника.
РБК 10:21
22
Шоу-бизнес

Пригожин переживает из-за возможного развода с Валерией

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с фанатами мыслями, что его брак с певицей Валерией может не выдержать проверку самоизоляцией.
iReactor вчера в 06:18
37
Хоккей

Хоккеист Задоров пожалел россиян, живущих хуже США

Хоккеист НХЛ Никита Задоров посочувствовал россиянам, которым приходится «выживать» в российских реалиях.
News.ru 16:57
Кино

Netflix и Apple претендуют на новый фильм Скорсезе

Газета.Ru вчера в 05:44
1
Происшествия

В Красноярске эвакуировали наркодиспансер из-за пожара

На правобережье Красноярска пациенты наркодиспансера эвакуировались из-за пожара в здании.
RT на русском 23:14
Хоккей

«Сидел с дедом-людоедом. Разрубил одного, сварил и съел». От самой страшной русской пушки в НХЛ до тюрьмы за убийство

Михаил Татаринов Родился 16 июля 1966 года в Ангарске. Защитник, заслуженный мастер спорта. Начинал карьеру в киевском «Соколе» (1983-86).
Спорт-Экспресс вчера в 12:15
Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.
REGNUM 20:45
1,2K
Здоровье

В Челябинской области выявлено шесть новых случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки подтверждено шесть новых случаев коронавируса, всего в регионе 42 заболевших, сообщает минздрав региона.
Znak.com 01:29
42
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга

REGNUM 15:12
161
Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
695
Гаджеты

Snapdragon 845 станет «сердцем» LG Style3 с ценой в 350 долларов

Faktom вчера в 11:52
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мадейра
Регион в Португалии
Автономный регион Португалии, расположенный на одноимённом архипелаге в северной части Атлантического океана, приблизительно в 1000 км к юго-западу от Португалии и в 500 км к западу от африканского побережья. Мадейра входит в ЕС в качестве особой отдалённой территории. Архипелаг состоит из двух населённых островов, главного Мадейры и меньшего Порту-Санту, группы пустынных ненаселённых островов Ильяш-Дезерташ и других окружающих островков и скал. К автономному региону также относятся острова Селваженш, расположенные в 300 км южнее, ближе к Канарским островам.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное