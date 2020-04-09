Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду провёл тренировку на стадионе в городе Фуншал на Мадейре во время карантина, организованного из-за пандемии коронавируса, сообщает Diário de Notícias Madeira. Роналду с семьёй находится на Мадейре с 9 марта.

Роналду провёл тренировку на стадионе на Мадейре

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