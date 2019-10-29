Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о матче группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива». Его слова приводит France Football.

Роналду раскритиковал «Локомотив» за отказ играть в футбол

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