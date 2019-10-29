Лига чемпионов
Lenta.ruРоналду раскритиковал «Локомотив» за отказ играть в футбол
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о матче группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива». Его слова приводит France Football.
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Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Истцы — Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова — требовали взыскать с ответчика около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды.
РИА Новости 07:53
Общество
Минтруд создал сервис, отслеживающий трудоустройство выпускников вузов
Сервис планируют запустить в январе 2020 года, сообщил заместитель министра труда Всеволод Вуколов.
ФАН 05:20
Происшествия
В Екатеринбурге из окна роддома выпала женщина
Российская газета 02:47
Происшествия
Следователи задержали руководителя «Ногинского хлебокомбината»
Согласно сообщению ГСУ, по факту невыплаты свыше трех месяцев зарплаты работникам "Ногинского хлебокомбината" ранее было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ "невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат", а также по статье 196 УК РФ "преднамеренное банкротство".
Российская газета 05:42
Армия и оружие
Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами вблизи Крыма
Тактические учения с ракетными стрельбами пройдут с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, у границы с Крымом.
RT на русском 08:17
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
REGNUM вчера в 14:47
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика
Путин открыл памятник Примакову у здания МИД в Москве
В торжественной церемонии в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади принял участие президент РФ Владимир Путин.
ТАСС 07:51
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Политика
Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе
Комсомольская правда 04:36
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в тройном убийстве и каннибализме
В Архангельске 51-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве троих человек с целью каннибализма.
Российская газета 06:03
Экономика
ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений
Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.
Коммерсантъ 05:53
Наука
Цвет птичьих яиц в холодном климате связали с терморегуляцией
N+1 вчера в 12:20
Политика
Британский парламент отверг инициативу Джонсона о досрочных выборах
Палата общин Великобритании в понедельник, 28 октября, проголосовала против предложения премьер-министра Бориса Джонсона провести в стране досрочные выборы.
News.ru вчера в 15:17
Футбол
Ибрагимович анонсировал свое возвращение в Испанию
РИА Новости 08:18
Политика
В Кремле назвали условие для договорённостей с Украиной по газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают, что судебные претензии не должны быть на повестке дня, если Россия, Украина и Евросоюз хотят достичь договорённостей по газовому вопросу.
RT на русском 06:16
Киберспорт
Solo: «У нас есть цель — построить команду на перспективу»
Капитан состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин рассказал, какую задачу поставила перед собой команда на ближайшее время.
CyberSport.ru 07:42
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32
Происшествия
Мальчика засосало в трубу в бассейне штаб-квартиры СВР
На территории московской штаб-квартиры Службы внешней разведки России погиб ребенок - мальчика затянуло в сливное отверстие системы очистки бассейна.
Газета.Ru 08:15
Общество
Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля
Материнский капитал предлагается разрешить тратить на новую цель - покупку отечественного автомобиля стоимостью до 1 миллиона рублей.
Российская газета 08:31
Происшествия
Россиянку, впавшую в кому на турецком курорте, доставят в Петербург
29 октября в Петербург бортом санавиации может быть доставлена 31-летняя женщина, которая впала в кому на турецком курорте Анталья, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей страховой компании.
Российская газета 01:47
Политика
В Конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»
Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
РБК 08:09
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 06:28
Шоу-бизнес
Максим Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ Появилась информация, что продюсеру стало плохо.
Экспресс газета вчера в 04:38
Общество
ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию «Новой газете» и ее сотруднику
Российские судебные власти поддержали истца и в итоге постановили, что ему должны выплатить компенсацию в 50 тыс. рублей.
Интерфакс 07:45
Шоу-бизнес
Муж Лолиты требует миллионы за откровения о браке
По словам Жорина, Лолита узнала о судебном заседании из интернета, и теперь она намерена подать встречный иск — о признании этого брака фиктивным.
News.ru 08:11