Лига чемпионов

Lenta.ruLenta.ruРоналду раскритиковал «Локомотив» за отказ играть в футбол

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о матче группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива». Его слова приводит France Football.
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Роналду признался, что был раздражён собственной игрой в матче с «Локомотивом»

Чемпионат05:27

«Они просто припарковали автобус». Роналду недоволен тем, что не смог забить гол «Локомотиву»

Спорт-Экспресс05:47

«Они просто припарковали автобус». Роналду огорчен тактикой «Локомотива»

Матч ТВ06:16

Роналду о матче с «Локо»: «Они отказались играть в футбол и просто припарковали автобус»

Sports.ru07:51

«Они просто припарковали автобус». Роналду огорчен тактикой «Локомотива»

Sportbox.RU06:16

Роналду — о матче с «Локомотивом»: «Они отказались играть в футбол и припарковали автобус»

Sport.ru08:44

Роналду заявил, что остался недоволен собственной игрой в матче ЛЧ с «Локомотивом»

RT на русском06:45
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Общество

Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

Истцы — Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова — требовали взыскать с ответчика около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды.
РИА Новости 07:53
Общество

Минтруд создал сервис, отслеживающий трудоустройство выпускников вузов

Сервис планируют запустить в январе 2020 года, сообщил заместитель министра труда Всеволод Вуколов.
ФАН 05:20
Происшествия

В Екатеринбурге из окна роддома выпала женщина

Российская газета 02:47
Происшествия

Следователи задержали руководителя «Ногинского хлебокомбината»

Согласно сообщению ГСУ, по факту невыплаты свыше трех месяцев зарплаты работникам "Ногинского хлебокомбината" ранее было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ "невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат", а также по статье 196 УК РФ "преднамеренное банкротство".
Российская газета 05:42
Армия и оружие

Украинские силовики подтвердили начало разведения сил в Золотом

Взгляд.ру 07:45
Армия и оружие

Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами вблизи Крыма

Тактические учения с ракетными стрельбами пройдут с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, у границы с Крымом.
RT на русском 08:17
Армия и оружие

Стало известно о столкновениях армий Сирии и Турции

Lenta.ru 07:24
Происшествия

В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода

REGNUM вчера в 14:47
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Армия и оружие

Колонна военной полиции РФ попала под обстрел в Сирии

BFM.ru 08:37
Политика

Путин открыл памятник Примакову у здания МИД в Москве

В торжественной церемонии в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади принял участие президент РФ Владимир Путин.
ТАСС 07:51
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Политика

Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе

Комсомольская правда 04:36
Происшествия

Жителя Архангельска обвинили в тройном убийстве и каннибализме

В Архангельске 51-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве троих человек с целью каннибализма.
Российская газета 06:03
Экономика

ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений

Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.
Коммерсантъ 05:53
Наука

Цвет птичьих яиц в холодном климате связали с терморегуляцией

N+1 вчера в 12:20
Политика

Британский парламент отверг инициативу Джонсона о досрочных выборах

Палата общин Великобритании в понедельник, 28 октября, проголосовала против предложения премьер-министра Бориса Джонсона провести в стране досрочные выборы.
News.ru вчера в 15:17
Футбол

Ибрагимович анонсировал свое возвращение в Испанию

РИА Новости 08:18
Политика

В Кремле назвали условие для договорённостей с Украиной по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают, что судебные претензии не должны быть на повестке дня, если Россия, Украина и Евросоюз хотят достичь договорённостей по газовому вопросу.
RT на русском 06:16
Киберспорт

Solo: «У нас есть цель — построить команду на перспективу»

Капитан состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин рассказал, какую задачу поставила перед собой команда на ближайшее время.
CyberSport.ru 07:42
Общество

Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32
Происшествия

Мальчика засосало в трубу в бассейне штаб-квартиры СВР

На территории московской штаб-квартиры Службы внешней разведки России погиб ребенок - мальчика затянуло в сливное отверстие системы очистки бассейна.
Газета.Ru 08:15
Общество

Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля

Материнский капитал предлагается разрешить тратить на новую цель - покупку отечественного автомобиля стоимостью до 1 миллиона рублей.
Российская газета 08:31
Происшествия

Россиянку, впавшую в кому на турецком курорте, доставят в Петербург

29 октября в Петербург бортом санавиации может быть доставлена 31-летняя женщина, которая впала в кому на турецком курорте Анталья, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей страховой компании.
Российская газета 01:47
Политика

В Конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»

Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
РБК 08:09
Общество

Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Шоу-бизнес

45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа

Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 06:28
Шоу-бизнес

Максим Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ Появилась информация, что продюсеру стало плохо.
Экспресс газета вчера в 04:38
Общество

ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию «Новой газете» и ее сотруднику

Российские судебные власти поддержали истца и в итоге постановили, что ему должны выплатить компенсацию в 50 тыс. рублей.
Интерфакс 07:45
Шоу-бизнес

Муж Лолиты требует миллионы за откровения о браке

По словам Жорина, Лолита узнала о судебном заседании из интернета, и теперь она намерена подать встречный иск — о признании этого брака фиктивным.
News.ru 08:11
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