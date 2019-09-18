Футбол
ИзвестияРоналду раскрыл размер своего состояния
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оценил свое состояние примерно в $500 млн. В интервью The Sun футболист отметил, что точной суммы не знает, но на счету у него «очень хорошие деньги».
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 21:54, Вашингтон
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:26
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия 17:07
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность
Интерфакс 08:10
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Хоккей
Источник: «Авангард» сократил зарплату Щербака на 60 миллионов рублей
Ранее трехлетнее соглашение игрока предполагало зарплату в 60 миллионов рублей в год.
Матч ТВ 20:01
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Здоровье
Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России
Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости 20:08
Политика
Нетаньяху заявил, что Израиль переживает исторический момент
Израильский премьер-министр, глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху сообщил, что необходимо дождаться официальных итогов выборов в кнессет, однако уже можно сказать, что государство переживает исторический момент.
Народные новости 21:45
Энергетика
Цены на нефть выросли после сокращения добычи в Саудовской Аравии
В среднем цены выросли на 12-13%, свидетельствуют данные торгов.
Вести ФМ вчера в 00:12
Армия и оружие
США смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО
Ученые из расположенного в США Принстонского университета создали модель последствий от возможного ядерного противостояния между НАТО и Россией.
Вечерняя Москва 12:45
Происшествия
Под Киевом сожгли дом экс-главы Нацбанка Украины
Под Киевом неизвестные сожгли дом бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
News.ru 01:54
Транспорт
В Приморье иностранцам запретили работать в сфере транспорта
Запрет на привлечение иностранных граждан, работающих в сфере транспорта на основании патентов коснётся более чем 300 иностранцев, ранее получивших патент для работы в Приморье.
REGNUM 20:19
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии «Золотой Лев» по УДО.
Слово и Дело 02:28
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия 17:19
Армия и оружие
Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства.
РИА Новости 19:20
Транспорт
В Иркутске завершают ремонт 15 участков автодорог
Работы на 15 участках дорог в областном центре выполнены в полном объеме, сейчас проходит приемка объектов, сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Weacom.ru 05:29
Происшествия
Мост обрушился в Псковской области
Как отмечают в администрации, мост через реку Неведрянка построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.
ТАСС 15:19
Шоу-бизнес
О возвращении мужа Заворотнюк на лед рассказала Навка
Фигуристка Татьяна Навка рассказала о планах привезти шоу "Руслан и Людмила" в Санкт-Петербург осенью 2019 года.
Газета.Ru 10:48
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова устала терпеть бывшего мужа в своей квартире
50-летняя Татьяна Буланова развелась с супругом два года назад, но до сих пор продолжает жить с ним в пятикомнатной квартире.
Woman.ru 07:57
Политика
Новый российский самолет МС-21 совершил первый международный перелет
Новый российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный перелет из подмосковного Жуковского в Стамбул, сообщает в понедельник ТАСС.
DP.RU вчера в 06:47
Авто
Volkswagen Tiguan в России получил новую «зимнюю» спецверсию
Автоновости дня 05:06
Игры
Авторы Anthem работают над исправлением ключевых проблем, но на это уйдёт время
В блоге BioWare руководитель команды по развитию Anthem Чед Робертсон сообщил, что студия занимается исправлением ключевых проблем проекта, однако разработчики не хотят торопиться.
Игромания.ру 14:05
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском вчера в 12:12
Происшествия
Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
Газета.Ru 09:31
Космос
Тестирование робота «Федора» после полета на МКС завершилось
В компании НПО «Андроидная техника» заявили об окончании тестирования робота «Федора» после его возвращения с МКС.
Известия 19:23
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в Петербурге
Супруги намеревались отпраздновать событие в узком кругу друзей и близких, однако, как пишут в различных Telegram-каналах, у Юсуповского дворца, куда Бондарчук и Андреева пригласили гостей, их поджидала толпа любопытствующих горожан и журналистов.
Телеканал Санкт-Петербург 13:54
Экономика
ЦБ одобрил арест личных счетов предпринимателей-должников
Необходимость отправлять запрос в ЦБ возникла из-за того, что некоторые банки отказывались блокировать личные счета задолжавших по налогам предпринимателей.
Znak.com 21:15