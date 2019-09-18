Футбол

ИзвестияИзвестияРоналду раскрыл размер своего состояния

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оценил свое состояние примерно в $500 млн. В интервью The Sun футболист отметил, что точной суммы не знает, но на счету у него «очень хорошие деньги».
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Роналду: «Моё состояние около полумиллиарда долларов? Думаю, да»

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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 21:54, Вашингтон
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Под Киевом сожгли дом экс-главы Нацбанка Украины

Под Киевом неизвестные сожгли дом бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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