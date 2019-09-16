Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог сдержать слёз, когда ему показали кадры из видеоинтервью с его покойным отцом. Португалец признался, что никогда не видел этих кадров.

Роналду расплакался, когда увидел кадры со своим умершим отцом

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