Футбол

ЧемпионатЧемпионатРоналду расплакался, когда увидел кадры со своим умершим отцом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог сдержать слёз, когда ему показали кадры из видеоинтервью с его покойным отцом. Португалец признался, что никогда не видел этих кадров.
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Роналду расплакался, увидев кадры со своим умершим отцом

Sportbox.RUвчера в 20:36

Криштиану Роналду расплакался после вопроса об умершем отце. Видео

Спорт-Экспресс03:55

Роналду расплакался, когда ему показали видео с его покойным отцом

Sport24.ru02:24

Роналду расплакался, когда увидел кадры со своим умершим отцом

Чемпионат03:47

Роналду расплакался во время интервью. Ему показали видео с отцом, которого он никогда не видел

Советский спорт03:37

Роналду расплакался во время просмотра видео со своим умершим отцом

Газета.Ru00:36

Роналду заплакал во время интервью после показа видео с отцом

РБК03:28
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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