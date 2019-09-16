Футбол
ЧемпионатРоналду расплакался, когда увидел кадры со своим умершим отцом
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог сдержать слёз, когда ему показали кадры из видеоинтервью с его покойным отцом. Португалец признался, что никогда не видел этих кадров.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:40, Вашингтон
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском вчера в 03:10
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru вчера в 06:45
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Политика
Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина
«Политбюро 2.0» политологи называют неформальную структуру принятия решений окружением президента Владимира Путина и считают его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России.
РБК вчера в 17:02
Происшествия
Насильник четыре дня удерживал школьницу в квартире в Москве
Мужчина похитил 13-летнюю школьницу в Москве и четыре дня удерживал ее в квартире на юго-востоке города.
Lenta.ru 04:01
Политика
США объяснили обвинения Ирана в атаке на Саудовскую Аравию
Напомним, ответственность за атаку на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии взяли на себя йеменские хуситы, пригрозив продолжить атаки в случае непрекращения Эр-Риядом военных действий на территории Йемена.
REGNUM вчера в 17:35
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Наука
В Китае планируют начать клонировать панд
В Китае всерьез задумались о запуске программы по клонированию панд.
Комсомольская правда 01:31
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире
Журналисты PhoneArena сравнили цены на новые смартфоны Apple по всему миру и оказалось, что максимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 500 долларов дороже, чем в США.
Astera 13 сентября в 14:55
Шоу-бизнес
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru вчера в 06:03
Экономика
ЦБ предупредил о рисках запуска ICO Facebook и Telegram
Мошенники могут воспользоваться запуском ICO Facebook и Telegram для продажи фальшивых криптовалют этих компаний, заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.
Взгляд.ру 01:41
Политика
Талибы заявили о готовности вести переговоры с США
News.ru 13 сентября в 16:16
Общество
Сбербанк и «Вкусвилл» запустили сервис снятия наличных на кассах
Сбербанк запустил в сети «ВкусВилл» сервис снятия наличных на кассе магазина.
РБК 00:00
Наука
Ученые раскрыли механизм развития смертельной стадии рака
Открытие помогло ученым спрогнозировать, по каким путям будут мигрировать клетки, и составить карты их движения, пишет Лента.ру.
Кубанские новости 02:20
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru вчера в 11:55
Происшествия
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Ранее сообщалось, что участников гей-парада атаковали во время шествия в Киеве.
Газета.Ru вчера в 12:26
Происшествия
На Украине призвали расследовать осквернение памятника жертвам Холокоста
Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица призвал полицию расследовать осквернение памятника на месте массового убийства евреев в Николаевской области и отметил, что подозреваемые должны оказаться в суде.
РИА Новости 02:28
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Финансы
Рубль резко подорожал на новостях о росте цен на нефть
Рубль резко подорожал на открытии торгов на Московской бирже в понедельник.
Ведомости 03:05
Культура
Джеки Чан извинился перед фанатами по-русски
Культуромания 01:42
Происшествия
Суд вынес приговор участнику протестов в Екатеринбурге
Мировой судья Верх-Исетского района Екатеринбурга Андрей Филатов вынес приговор по делу о протестах в сквере: местного жителя Станислава Мельниченко признали виновным по ст. 319 УК («Оскорбление представителя власти») и назначили ему шесть месяцев исправительных работ.
Право.ру 04:23
Экономика
В Госдуме прогнозируют провокации из-за интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.
REGNUM 02:54
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия
На Украине живущая на свалке 12-летняя девочка родила ребенка
На свалке в украинском городе Ровно нашли беременную 12-летнюю цыганскую девочку, сообщает "Обозреватель".
РИА Новости 02:35
Здоровье
Ешь и молодей. Как правильно питаться в зрелом возрасте?
Аргументы и Факты 14 сентября в 17:07
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 03:10
Шоу-бизнес
Стала известна стоимость лечения Заворотнюк в московской клинике
Стоимость лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой выявили последнюю стадию рака головного мозга, в частной московской клинике оценили в сумму по меньшей мере 20 тыс. евро.
Росбалт 03:42