Футбол

Pravda.RuPravda.RuРоналду расплакался, посмотрев видео с покойным отцом

Португальский футболист Криштиану Роналду расплакался во время интервью для британского телеканала ITV. Журналист задал форварду "Ювентуса" вопрос об его отце, показав гостю видео, где мужчина с гордость говорит о сыне. Роналду расплакался от того, что не мог полноценно общаться с отцом.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Криштиану Роналду расплакался после вопроса об умершем отце. Видео

Спорт-Экспресс03:55

Роналду расплакался, когда увидел кадры со своим умершим отцом

Чемпионат03:47

Роналду расплакался, увидев кадры со своим умершим отцом

Sportbox.RUвчера в 20:36

Роналду расплакался, когда ему показали видео с его покойным отцом

Sport24.ru02:24

Роналду расплакался во время просмотра видео со своим умершим отцом

Газета.Ru00:36

Роналду расплакался во время интервью. Ему показали видео с отцом, которого он никогда не видел

Советский спорт03:37

Роналду заплакал во время интервью после показа видео с отцом

РБК03:28
Показать все источники
Автоматически обработано 6997 источников, обновлено в 06:11, Вашингтон
Происшествия

Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

РИА Новости 06:05
Кино

Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев

В 1977 был удостоен звания Заслуженный артист РСФСР, а через 12 лет получил звание Народный артист РСФСР.
Piter.tv 05:32
Кино

HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах

Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 13 сентября в 07:35
Музыка

На Шнурова написали заявление в полицию за мат на концерте

На лидера группы «Ленинград» хотят возбудить административное дело за мат на концерте.
ФедералПресс 04:24
Общество

Названы сроки возвращения бабьего лета в Москву

Lenta.ru 05:03
Происшествия

На Украине живущая на свалке 12-летняя девочка родила ребенка

РИА Новости 02:35
Происшествия

Поезд врезался в стоявший на переезде автобус в Казахстане

Недалеко от Алма-Аты в автобус, находившийся на переезде железнодорожных путей, врезался состав.
VSE42.RU вчера в 21:48
Экономика

Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека

Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru 03:28
Экономика

В России резко подорожало съемное жилье

Стоимость аренды жилой недвижимости в крупнейших городах России в сентябре 2019-го резко увеличилась.
Lenta.ru 03:46
Энергетика

Эр-Рияд частично восстановил поставки после атак на нефтяные объекты

Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила некоторым клиентам о восстановлении отгрузки сырья после недавних атак на ее нефтяные объекты, рассказало Рейтер со ссылкой на источники.
РИА Новости 04:44
Политика

Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась

Газета.Ru 04:39
Гаджеты

Очередное обновление для Windows 10 принесло с собой новые проблемы

Microsoft выпустила очередной патч для Windows 10, который исправил старые проблемы, но принес с собой новые.
REGNUM 13 сентября в 09:25
Гаджеты

Представлены смарт-часы Lenovo Carme

Компания Lenovo представила «умные» часы Carme.
UfaTime.ru 05:04
Происшествия

Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве

Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Кино

Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»

По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».
Телепрограмма вчера в 06:22
Экономика

Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
REGNUM 05:02
Политика

Польша проведет аудит программы приграничного сотрудничества

Как рассказывает «Новый Калининград», Польша проведет аудит программы приграничного сотрудничества с Россией, рассчитанной на 2014-2020 год.
Невские Новости 03:30
Общество

В Екатеринбурге показали эскиз работы Покраса Лампаса без креста

Стало известно, как будет выглядеть арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге после восстановления.
Российская газета 03:55
Интернет

Google Chrome обновил функцию глобального управления медиа

Как сообщает ресурс 3dnews.ru, судя по релизу данная функция появится в Chrome 79, какие еще будут дополнения - пока не сообщается, специалисты предполагают улучшения конфиденциальности и безопасности, а так же увеличение комфорта в использование браузера.
ГЛАС.RU 05:24
Происшествия

Появилось видео массовой драки футболистов в Махачкале

В драке участвовало около 40 футболистов и болельщиков. Один из участников конфликта госпитализирован.
Российская газета 01:41
Политика

Песков допустил обсуждение Путиным в Анкаре атак на Saudi Aramco

На встречах президента России Владимира Путина с иранским коллегой Хасаном Роухани и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре может подняться тема атак на объекты нефтяной компании Saudi Aramco, не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК 03:57
Кино

Представлено короткометражное продолжение «Мира Юрского периода»

Киностудия Universal Pictures и режиссер Колин Треворроу представили короткометражный фильм, который является продолжением картины "Мир Юрского периода".
Kinonews.ru 05:48
Общество

Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru 04:27
Игры

Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare

News.ru 05:06
Культура

Я люблю яички: неожиданный пункт райдера MARUV

На вопрос, зачем MARUV шоколадные яйца с сюрпризом, эпатажная звезда весело ответила: «Просто я люблю яички – и все».
Городской портал Новый Нижний 04:50
Армия и оружие

В России стартовали стратегические военные учения «Центр-2019»

Стратегическое учение армий восьми государств началось в Оренбургской области.
Российская газета 04:34
Гаджеты

Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире

Журналисты PhoneArena сравнили цены на новые смартфоны Apple по всему миру и оказалось, что максимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 500 долларов дороже, чем в США.
Astera 13 сентября в 14:55
Здоровье

Врачи: этот убийца сердца и сосудов есть в каждом доме

Канадские ученые забили тревогу: чрезмерное употребление соли может оказывать отрицательное воздействие на сердце и сосуды.
Московский Комсомолец 02:10
Политика

США задумались о военном ответе на атаку по саудовским НПЗ

Представители администрации США обсуждали «серьезный военный ответ» на атаку в отношении саудовских НПЗ, однако в Пентагоне, по данным WP, призвали к сдержанности, пишет «Экономика сегодня».
Взгляд.ру 03:28
Происшествия

В Волгодонске вспоминают жертв теракта 1999 года

Теракт в Волгодонске произошел 16 сентября 1999 года.
Общественное телевидение России 03:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное