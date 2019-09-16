Футбол
Pravda.RuРоналду расплакался, посмотрев видео с покойным отцом
Португальский футболист Криштиану Роналду расплакался во время интервью для британского телеканала ITV. Журналист задал форварду "Ювентуса" вопрос об его отце, показав гостю видео, где мужчина с гордость говорит о сыне. Роналду расплакался от того, что не мог полноценно общаться с отцом.
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