Футбол

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваРоналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом

Португальский футболист признался, что ранее не видел этого интервью. В подписи к видео поясняется, что Роналду оплакивает потерю отца и тот факт, что он так и не стал свидетелем успеха своего сына.
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с чего всё началось
Издание Good Morning Britain опубликовало в официальном аккаунте в Twitter
 ролик, на котором нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду плачет после кадров интервью с его покойным отцом.
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Криштиану Роналду расплакался после вопроса об умершем отце. Видео

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Роналду расплакался во время интервью. Ему показали видео с отцом, которого он никогда не видел

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