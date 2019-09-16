Футбол
Вечерняя МоскваРоналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом
Португальский футболист признался, что ранее не видел этого интервью. В подписи к видео поясняется, что Роналду оплакивает потерю отца и тот факт, что он так и не стал свидетелем успеха своего сына.
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с чего всё началось
Издание Good Morning Britain опубликовало в официальном аккаунте в Twitter ролик, на котором нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду плачет после кадров интервью с его покойным отцом.Вечерняя Москва06:38
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