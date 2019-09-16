Футбол
Вечерняя МоскваРоналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом
Португальский футболист признался, что ранее не видел этого интервью. В подписи к видео поясняется, что Роналду оплакивает потерю отца и тот факт, что он так и не стал свидетелем успеха своего сына.
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с чего всё началось
Издание Good Morning Britain опубликовало в официальном аккаунте в Twitter ролик, на котором нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду плачет после кадров интервью с его покойным отцом.Вечерняя Москва06:38
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Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 06:11
Политика
Иванов напомнил Польше обидное сравнение Черчилля
Председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов в ответ на обвинения в пропаганде в адрес России напомнил о сравнении Польши 80-летней давности с гиеной, которое привел в мемуарах экс-премьер Великобритании Уинстон Черчилль.
Взгляд.ру 07:19
Политика
Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате
Сегодня стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате.
Аргументы недели 07:02
Футбол
Louis Vuitton может купить «Милан» за 1 миллиард
Арно хочет выкупить клуб у инвестиционного фонда Elliott Management весной 2020 года. Сумма сделки может составить 1 миллиард евро.
Бомбардир.ру 07:12
Экономика
Лукашенко напомнил России о компенсациях за нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вернется к вопросу о российских компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере перед тем, как утвердить программу совместных действий.
Lenta.ru 05:23
Шоу-бизнес
Новый выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк
Новый эпизод популярной телевизионной передачи «Пусть говорят», который выйдет в эфир в понедельник, 16-го сентября, вечером, будет посвящен российской актрисе театра и кино, телеведущей и заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк.
Журналистская правда 06:35
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 03:10
Политика
В Киеве объяснили выдачу России «ценного свидетеля» по делу MH17
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «Би-би-си Украина» прокомментировал выдачу России свидетеля по делу о крушении рейса МН17 Владимира Цемаха, несмотря на требование Нидерландов.
Lenta.ru 06:40
Футбол
ЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника Елеева
Московский ЦСКА включил в заявку на сезон РПЛ защитника молодежной команды армейцев Максима Елеева.
Бомбардир.ру 06:47
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Армия и оружие
National Interest подозревает Россию в подготовке к войне
Эксперт американского аналитического издания The National Interest Чарли Гао считает, что Россия оперативно создает истребители Су-57 для того, чтобы быть подготовленной к войне.
Газета.Ru 05:33
Шоу-бизнес
На Украине болезнь Заворотнюк связали с ее поездками в Крым
Украинское издание нашло связь между раком актрисы Анастасии Заворотнюк и ее отдыхом в Крыму.
URA.Ru 00:36
Энергетика
Reuters: Saudi Aramco возобновила отгрузку нефти после атаки дронов
Подвергшаяся нападению дронов нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco начала отгрузку нефти после атак.
Газета.Ru 06:27
Шоу-бизнес
Принцесса Шарлотта случайно выдала беременность Кейт Миддлтон
Слова юной королевской особы перекликаются с недавними слухами о том, что Миддлтон очень хочет четвертого ребенка.
Lisa.ru 03:44
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках Югославии
Представитель МИД России Мария Захарова призвала власти США извиниться перед бывшей Югославией, которую страны НАТО бомбили в 1999 году.
Газета.Ru вчера в 13:57
Политика
Журналист Габуния назвал причину ругани в адрес властей РФ
Скандальный грузинский тележурналист Георгий Габуния рассказал, почему позволил себе нецензурную брань в адрес российских властей в прямом эфире.
Московский Комсомолец 06:35
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Политика
В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих
Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.
Московский Комсомолец 06:57
Политика
Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТАСС 07:00
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Наука
Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти
МедиаПоток 14 сентября в 07:01
Авто
АвтоВАЗ представил новую спецверсию трех моделей Lada
«АвтоВАЗ» представил новую лимитированную серию LADA #CLUB для семейств Granta, XRay и Largus.
Автоновости дня 05:33
Общество
В Екатеринбурге показали новый эскиз работы Покраса Лампаса без креста
Организаторы фестиваля уличной живописи Stenograffia показали эскиз арт-объекта художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) без креста на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге.
РБК 06:36
Политика
Кремль выступил против поспешных выводов США об атаке на Saudi Aramco
Песков назвал атаку дронов очень неприятным инцидентом с последствиями для мировых рынков, однако добавил, что инцидент никак не повлияет на развитие отношений России с Саудовской Аравией.
РБК 07:13
Политика
Кабулов принял делегацию «Талибана» в Москве
RT на русском 13 сентября в 16:14
Экономика
Торговый центр «Галерея» продадут за 80 млрд рублей
По подсчетам аналитиков, сумма сделки может превысить 80 млрд рублей. ТРЦ «Галерея» открыли в 2010 на Лиговском проспекте.
АБН 04:40