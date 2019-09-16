Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не смог сдержать эмоций, когда во время интервью ему показали видео с его покойным отцом, сообщает Fourfourtwo.

Роналду расплакался во время просмотра видео со своим умершим отцом

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