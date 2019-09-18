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RT на русскомРоналду рассказал, чем питался в 11 лет
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассказал, как во время обучения в академии лиссабонского «Спортинга» питался бесплатными бургерами из McDonald’s.
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Роналду рассказал, как питался в детстве бесплатными бургерами из «Макдональдса»
Bookmaker-ratings.ru03:53
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 05:33, Вашингтон
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