Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассказал, как во время обучения в академии лиссабонского «Спортинга» питался бесплатными бургерами из McDonald’s.

Роналду рассказал, чем питался в 11 лет

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