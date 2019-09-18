Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих финансах в интервью The Sun. Помимо размера своего состояния, футболист также рассказал и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.

Роналду рассказал о размере своего состояния

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