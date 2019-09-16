Футбол
РамблерРоналду рассказал о стыде из-за обвинений в изнасиловании
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что испытал стыд после обвинений в изнасиловании.
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Роналду: переключал канал, чтобы дети не слышали об обвинениях в изнасиловании
Чемпионатвчера в 08:04
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 03:33, Вашингтон
Происшествия
Пошел провожать: в Саратове мужчина изнасиловал девушку-врача
Мужчина согласился и пошел провожать врача, но, убедившись, что поблизости никого нет, напал на жертву: схватил за шею, повалил на землю и изнасиловал.
Газета.Ru 02:33
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:34
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Здоровье
Онкологи назвали признак на шее, указывающий на смертельную болезнь
Раком крови люди привыкли называть довольно большой комплекс онкологических заболеваний, поражающих как саму кровь, так и лимфатическую систему или костный мозг.
Дни24 14 сентября в 22:00
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru 01:56
Энергетика
Цены на нефть взлетели на 19% после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
Expert.ru вчера в 00:21
Происшествия
Одинокая лошадь пыталась прокатиться в троллейбусе в Петербурге
Утром во вторник, 17 сентября, еще сонные жители Петербурга, спеша по своим делам, дожидались транспорта на одной из остановок на Ленинском проспекте.
КП - Санкт-Петербург 01:19
Общество
Прокуратура обжаловала решение суда по делу супругов Проказовых
Прокуратура обратилась с апелляцией на решение суда, который ранее отклонил иск о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые 27 июля пришли с ребёнком на несогласованную акцию в Москве.
RT на русском 03:25
Политика
Офис Зеленского назвал провокацией пожар в доме Гонтаревой
Офис президента Украины Владимира Зеленского призвал правоохранителей к скорейшему расследованию пожара в доме у экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.
Украина.ру 02:30
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru вчера в 03:28
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа в Германии
Немецкие специалисты сделали актрисе трепанацию черепа. Врачам пришлось пойти на этот шаг, чтобы добраться до раковой опухоли и удалить ее.
Bimru.ru 02:20
Политика
Власти Ирана отказались от переговоров с США
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хамении в ходе своего выступления во вторник заявил, что никаких переговоров с США не будет.
Российская газета 02:40
Политика
Первая встреча Путина и Зеленского может пройти в октябре
Возможно, уже в октябре этого года президент России Владимир Путин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Новостной фронт 01:46
Политика
ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах
По данным Ильиных, в 2019 году полиция совместно с ФСБ выявила законспирированные ячейки террористов "Исламского государства" * в 17 регионах: Всего за первое полугодие зафиксированы 972 преступления террористического характера, добавил он.
РИА Новости 02:33
Футбол
«Боруссия» Д — «Барселона»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Барселоной».
Sport24.ru вчера в 17:35
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Анкаре
РИА Новости вчера в 07:54
Космос
Ученый высказался о возможности путешествия во времени через черные дыры
Индийский ученый Атарва Пальшеткар высказался в пользу путешествий во времени через черные дыры.
Актуальные Новости вчера в 10:30
Футбол
«Ростов» победил «Ахмат» и попал в тройку лидеров РПЛ
Сегодня, 16 сентября, "Ростов" вырвал волевую победу у "Ахмата" в последнем девятом туре российской Премьер-лиги.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 15:58
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru вчера в 03:52
Авто
«Флай Авто» подала иск к Навальному на 1 млрд рублей за бензин
Компания «Флай Авто» через суд потребовала от Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального один миллиард рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой исковое заявление, имеющееся в его распоряжении.
Полит.ру 01:45
Единоборства
Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября в Москве
Накануне стала известна дата и место проведения поединка между тяжеловесом ММА Александром Емельяненко против Михаила Кокляева.
Sports.ru 15 сентября в 13:40
Экономика
Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка
Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК 00:00
Гаджеты
Российские iPhone 11 стали самыми дорогими в мире
Российские цены на iPhone 11 стали самыми высокими во всем мире, сообщил портал PhoneArena, сравнивший стоимость новинок Apple в разных странах.
Мой Брянск 03:18
Происшествия
6-летний мальчик провел неделю у трупа матери
В городе Янаул (Башкирия) 6-летний ребенок почти неделю прожил в квартире наедине с трупом своей матери.
Вести.Ru 02:52
Экономика
Акции АФК «Система» дорожали на 8,3% на новости о buyback
Акции АФК "Система" в начале торгов на Московской бирже дорожали на 8,3%, до 13,48 рубля за штуку на новостях об обратном выкупе акций на 3 млрд рублей.
Интерфакс 03:28
Армия и оружие
С-400 и «Панцири» создали воздушный щит на учениях «Центр-2019»
Дивизионы зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" и расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" приступили к боевому дежурству на шести полигонах, где проходят учения "Центр-2019", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Росинформбюро 03:26
Спорт
Депутат Госдумы внес предложение признать рэп-баттлы видом спорта
Депутат Государственной Думы Василий Власов (ЛДПР) направил министру спорта Павлу Колобкову предложение о признании рэп-баттлов в качестве спортивной дисциплины.
Народные новости вчера в 22:08