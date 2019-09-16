Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что испытал стыд после обвинений в изнасиловании.

Роналду рассказал о стыде из-за обвинений в изнасиловании

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