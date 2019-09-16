Футбол
РамблерРоналду рассказал о стыде из-за обвинений в изнасиловании
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что испытал стыд после обвинений в изнасиловании.
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 18:24, Вашингтон
Политика
Владимир Путин заявил о недопустимости деления Сирии на зоны влияния
Трёхсторонний саммит Россия – Турция – Иран проходит сегодня в Анкаре. Основной темой его была заявлена ситуация в Сирии.
Говорит Москва 12:43
Шоу-бизнес
Ягудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой
Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».
АБН 17:20
Общество
В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM 08:10
Политика
СМИ сообщили о шпионаже с дач постпредства России в США
Дачи постпредства России в США, доступ к которым закрыл президент Барак Обама в 2016 году, и некоторые из 35 высланных дипломатов играли ключевую роль в контрразведывательной операции России, сообщает Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников американских спецслужб.
Коммерсантъ 15:42
Авто
Модернизированная Lada 4x4 может начать продаваться в начале 2020 года
Обновленная вариация легендарного отечественного паркетника LADA 4x4 увидит свет уже в первом месяце следующего года.
Pnzdrive 00:47
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках Югославии
Представитель МИД России Мария Захарова призвала власти США извиниться перед бывшей Югославией, которую страны НАТО бомбили в 1999 году.
Газета.Ru вчера в 13:57
Экономика
Прокуратура Австрии отказалась возбуждать дело об офшорах «Тройки Диалог»
Австрийские правоохранители не стали возбуждать дело по мотивам расследования журналистов OCCRP об офшорной сети инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна.
РБК 17:00
Политика
Пентагон: Вашингтон готовит ответ на атаку на НПЗ Саудовской Аравии
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США совместно с партнерами разрабатывают ответные меры на атаки беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Газета.Ru 15:15
Здоровье
Роспотребнадзор намерен выяснить, как питаются российские дети
Роспотребнадзор планирует провести мониторинг питания детей в образовательных организациях и дома.
Activityedu.ru 03:33
Игры
В Steam можно бесплатно получить DiRT Rally
CyberSport.ru вчера в 11:05
Политика
Белоруссия опровергла планы создания конфедерации с Россией
Минск назвал фейком сообщения СМИ о создании конфедерации России и Белоруссии.
Газета.Ru 13:13
Политика
В Госдуме исключили скорое изменение правил ухода в отпуск
В перечень входит ряд документов, в том числе, электронные трудовые договоры, заявления на отпуск и об увольнении.
РБК 15:47
Космос
Роскосмос планирует освоить Луну к 2040 году
В России к 2040 году планируют реализовать программу освоения Луны, которая будет состоять из трех этапов.
ТК Звезда 14 сентября в 17:44
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Общество
«Росконтроль» проверил качество венских сосисок
RT на русском 12:57
Фигурное катание
Дочь Тутберидзе: Мама старается не лезть в тренировочный процесс
Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду в юниорской возрастной категории, рассказали, участвует ли Этери Тутберидзе в тренировочном процессе.
Нева Спорт 12:58
Кино
Представлено короткометражное продолжение «Мира Юрского периода»
Киностудия Universal Pictures и режиссер Колин Треворроу представили короткометражный фильм, который является продолжением картины "Мир Юрского периода".
Kinonews.ru 05:48
Наука
Эксперимент генетиков с ГМО-комарами вышел из-под контроля
Очередной опыт с ГМО-комарами вышел из-под контроля исследователей, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:51
Шоу-бизнес
Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" и ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова из-за эфира про актрису Анастасию Заворотнюк.
РИА Новости 14:46
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:00 MSK 16 сентября понизился на 0.02%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:00 MSK 16 сентября понизился на 0.02% (-0.0002) до $1.1074 с $1.1076 предыдущего закрытия.
АК&М 03:06
Футбол
«Зенит» вылетел во Францию на матч Лиги чемпионов с «Лионом»
В понедельник петербургский «Зенит» отправился во Францию на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
78.ru 06:42
Политика
Путин процитировал Коран, говоря об атаках на НПЗ Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с атаками на НПЗ Саудовской Аравии, вспомнил строчки из Корана, в которых говорится о дружбе и прощении.
News.ru 14:41
Энергетика
«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе
Ведомости вчера в 16:51
Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Авто
Новый завод Tesla Gigafactory 3 в Китае возвели невероятными темпами
Tvoe-avto.com 14:55
Игры
Apple запустила игровой сервис Arcade на три дня раньше срока
CyberSport.ru 15:53