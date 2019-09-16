Футбол
Lenta.ruРоналду рассказал о стыде из-за обвинений в изнасиловании американки
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о стыде, который испытывал из-за обвинений в изнасиловании американки Кэтрин Майорги. Фрагмент интервью с футболистом опубликован в Twitter-аккаунте ТВ-программы Good Morning Britain. Роналду заявил, что обвинения в изнасиловании порочат его честь.
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Роналду: переключал канал, чтобы дети не слышали об обвинениях в изнасиловании
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