Футбол
ЧемпионатРоналду рассказал о своём финансовом состоянии
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своём финансовом состоянии и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.
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Криштиану Роналду: «Есть ли у меня на счете полмиллиарда долларов? Надеюсь на это»
Спорт-Экспрессвчера в 22:49
Роналду рассказал о своем финансовом состоянии и количестве личных автомобилей
Sportbox.RUвчера в 18:13
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Политика
Кремль прокомментировал данные об угрозе срыва нормандского саммита
Представители стран «нормандского формата» обсуждают вопрос о подписании «формулы Штайнмайера», которая обязывает Украину принять закон об особом статусе Донбасса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Lenta.ru 09:37
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения при крещении младенца в Гатчине
Прокуратура Ленинградской области обнаружила нарушения в деятельности Гатчинской епархии при проверке инцидента, связанного с жестоким обращением с ребенком во время крещения.
РБК 08:34
Наука
В организме детей в Германии нашли 11 видов пластика
В Германии в организме детей и подростков обнаружены микроскопические частицы 11 видов пластика, сообщает Der Spiegel.
Sputnik Грузия 09:00
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости вчера в 05:34
Игры
Rockstar Games дарит за лаунчер игру GTA: San Andreas
Студия Rockstar Games объявила о запуске своего игрового лаунчера, создание которого приурочено к шестилетию Grand Theft Auto 5. За установку производитель дарит легендарную игру GTA: San Andreas.
iReactor 05:05
Здоровье
Центр детской онкологии и гематологии построят в Новокузнецке
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в среду, 18 сентября, в ходе заседания сообщил, что в Новокузнецке построят центр детской онкологии и гематологии.
Политика Сегодня 09:17
Происшествия
Крупный пожар на заводе в Екатеринбурге произошел во время ремонта
Российская газета 09:25
Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Армия и оружие
Заявлено, что РФ якобы «разрешила» Сирии применять С-300 по израильским самолётам
Отдельные ресурсы, включая Al-Masdar News, утверждают, что Россия якобы «зажгла зелёный свет» для сирийцев на использование С-300 в случае нарушения воздушных границ САР летательными аппаратами израильских военно-воздушных сил.
Военное обозрение 09:57
Происшествия
Появилось видео задержания браконьеров из КНДР
Опубликовано видео, на котором запечатлен момент задержания погранслужбой России более 160 браконьеров из КНДР в Японском море.
Газета.Ru 09:59
Политика
Трамп поручил Минфину усилить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп поручил Министерству финансов США увеличить санкционное давление на Иран после нападения беспилотников на объекты крупнейшего нефтедобытчика в мире Saudi Aramco.
Коммерсантъ 09:24
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору белого вина
Эксперты Роскачества рассказали россиянам, как выбрать белое вино. Рекомендуется покупать напитки урожая 2018 года.
News.ru 01:29
Политика
Трамп назначил нового советника по национальной безопасности
Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности.
Коммерсантъ 09:44
Общество
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Lenta.ru вчера в 15:48
Политика
Путину показали экзоскелеты и квантовые установки
Российская газета 08:50
Шоу-бизнес
Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану
Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
Вести.Ru 07:01
Теннис
Шарапова заявила, что считает США своим домом
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что считает США своим домом.
RT на русском 08:51
Гаджеты
Реальная ёмкость ОЗУ и аккумуляторов iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max
Китайский регулятор TENAA, где были сертифицированы iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, раскрыл реальную ёмкость аккумулятора и размер ОЗУ всех трёх смартфонов, которые Apple традиционно не раскрывает.
MobiDevices 05:18
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия
Полковник ФСБ-миллиардер начал сотрудничать со следствием
Бывший начальник банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин начал сотрудничать со следствием.
Lenta.ru 06:27
Технологии
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 07:59
Футбол
Посвящение пройдено. Как Караваев и Осорио дебютировали за «Зенит»
Чтобы схема сработала как надо, тренер выпустил на поле в важной игре сразу двух новичков — Вячеслава Караваева и Йордана Осорио.
Sportbox.RU 06:36
Политика
Жириновский предложил объединить Белоруссию, Украину и Россию
Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Украину и Белоруссию нужно присоединить к России.
VSE42.RU 01:05
Общество
В российском вузе начали бороться с геями
По информации агентства, студента пригласил на встречу проректор вуза и потребовал забрать документы в связи с его сексуальной ориентацией, которую удалось вычислить через соцсети.
Lenta.ru 05:50
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Наука
В Новой Зеландии обнаружен предок самых больших птиц в мире
Исследователи обнаружили самый древний и небольшой по размеру вид пелагорнитид, которому дали имя Protodontopteryx ruthae.
МедиаПоток 06:40
Футбол
Икарди сыграет в старте «ПСЖ» против «Реала»
Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди начнет матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Реала» в стартовом составе, сообщает Le Parisien.
Спорт-Экспресс вчера в 18:13