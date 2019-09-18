Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своём финансовом состоянии и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.

Политика Кремль прокомментировал данные об угрозе срыва нормандского саммита Представители стран «нормандского формата» обсуждают вопрос о подписании «формулы Штайнмайера», которая обязывает Украину принять закон об особом статусе Донбасса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Происшествия Прокуратура нашла нарушения при крещении младенца в Гатчине Прокуратура Ленинградской области обнаружила нарушения в деятельности Гатчинской епархии при проверке инцидента, связанного с жестоким обращением с ребенком во время крещения.

Наука В организме детей в Германии нашли 11 видов пластика В Германии в организме детей и подростков обнаружены микроскопические частицы 11 видов пластика, сообщает Der Spiegel.

Игры Rockstar Games дарит за лаунчер игру GTA: San Andreas Студия Rockstar Games объявила о запуске своего игрового лаунчера, создание которого приурочено к шестилетию Grand Theft Auto 5. За установку производитель дарит легендарную игру GTA: San Andreas.

Здоровье Центр детской онкологии и гематологии построят в Новокузнецке Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в среду, 18 сентября, в ходе заседания сообщил, что в Новокузнецке построят центр детской онкологии и гематологии.

Экономика «Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.

Армия и оружие Заявлено, что РФ якобы «разрешила» Сирии применять С-300 по израильским самолётам Отдельные ресурсы, включая Al-Masdar News, утверждают, что Россия якобы «зажгла зелёный свет» для сирийцев на использование С-300 в случае нарушения воздушных границ САР летательными аппаратами израильских военно-воздушных сил.

Происшествия Появилось видео задержания браконьеров из КНДР Опубликовано видео, на котором запечатлен момент задержания погранслужбой России более 160 браконьеров из КНДР в Японском море.

Политика Трамп поручил Минфину усилить санкции против Ирана Президент США Дональд Трамп поручил Министерству финансов США увеличить санкционное давление на Иран после нападения беспилотников на объекты крупнейшего нефтедобытчика в мире Saudi Aramco.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору белого вина Эксперты Роскачества рассказали россиянам, как выбрать белое вино. Рекомендуется покупать напитки урожая 2018 года.

Политика Трамп назначил нового советника по национальной безопасности Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности.

Шоу-бизнес Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.

Теннис Шарапова заявила, что считает США своим домом Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что считает США своим домом.

Гаджеты Реальная ёмкость ОЗУ и аккумуляторов iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max Китайский регулятор TENAA, где были сертифицированы iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, раскрыл реальную ёмкость аккумулятора и размер ОЗУ всех трёх смартфонов, которые Apple традиционно не раскрывает.

Происшествия Полковник ФСБ-миллиардер начал сотрудничать со следствием Бывший начальник банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин начал сотрудничать со следствием.

Технологии В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.

Футбол Посвящение пройдено. Как Караваев и Осорио дебютировали за «Зенит» Чтобы схема сработала как надо, тренер выпустил на поле в важной игре сразу двух новичков — Вячеслава Караваева и Йордана Осорио.

Политика Жириновский предложил объединить Белоруссию, Украину и Россию Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Украину и Белоруссию нужно присоединить к России.

Общество В российском вузе начали бороться с геями По информации агентства, студента пригласил на встречу проректор вуза и потребовал забрать документы в связи с его сексуальной ориентацией, которую удалось вычислить через соцсети.

Общество Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.

Наука В Новой Зеландии обнаружен предок самых больших птиц в мире Исследователи обнаружили самый древний и небольшой по размеру вид пелагорнитид, которому дали имя Protodontopteryx ruthae.