Футбол

ЧемпионатЧемпионатРоналду рассказал о своём финансовом состоянии

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своём финансовом состоянии и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.
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Роналду рассказал о размере своего состояния

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