Футбол
ЧемпионатРоналду рассказал о своём финансовом состоянии
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своём финансовом состоянии и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.
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Криштиану Роналду: «Есть ли у меня на счете полмиллиарда долларов? Надеюсь на это»
Спорт-Экспрессвчера в 22:49
Роналду рассказал о своем финансовом состоянии и количестве личных автомобилей
Sportbox.RUвчера в 18:13
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В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
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Российская газета 05:25
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Правила ухода в отпуск изменятся в России с 1 октября
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Происшествия
СК возбудил дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников
Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море.
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Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
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Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
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Гибридный Volkswagen Golf GTE снова замечен на тестах
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Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе — Кравченко
В зоне проведения карательной операции против Донбасса проходит подготовка к отводу украинских войск вдоль всей линии фронта.
REGNUM 04:58
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой спустя год разлуки
Девочка Айша из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, встретилась с мамой.
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Армия и оружие
Последствия ядерной войны между Россией и НАТО смоделировали в США
В США ученые из Принстонского университета разработали модель последствий возможного «ограниченного» ядерного противостояния между Россией и НАТО.
Известия вчера в 13:49
Здоровье
Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы
Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
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Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.
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В Минздраве назвали факторы снижения риска онкозаболеваний
Избавление от вредных привычек поможет снизить риск развития онкологических заболеваний, заявил главный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн.
REGNUM 06:28
Культура
Калягин предложил Кадырову проводить в Чечне театральный фестиваль
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым предложил организовать в республике ежегодный международный театральный фестиваль.
Вестник Кавказа вчера в 02:53
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Адвоката бывшего главы правительства Дагестана задержали в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, был задержан в зале Лефортовско суда Москвы.
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Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
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Украинская делегация решила не прекращать работу в совещании ОБСЕ
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Волочкова показала фигуру как у бодибилдера
Похудев, танцовщица обрела сходство с бодибилдером. У Анастасии и до этого была фигура — ярко выраженный «перевернутый треугольник».
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Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11