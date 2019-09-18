Футбол
ЧемпионатРоналду рассказал о своём финансовом состоянии
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своём финансовом состоянии и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.
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Криштиану Роналду: «Есть ли у меня на счете полмиллиарда долларов? Надеюсь на это»
Спорт-Экспрессвчера в 22:49
Роналду рассказал о своем финансовом состоянии и количестве личных автомобилей
Sportbox.RUвчера в 18:13
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 05:33, Вашингтон
Политика
Кучерена подтвердил слова Сноудена о попытке ФСБ завербовать его
Бывшего сотрудника агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена после прилета в Москву пыталась завербовать Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.
Известия 04:31
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.
Российская газета 04:39
Происшествия
Режим КТО введен в Кабардино-Балкарии
Известия 00:35
Происшествия
Дело участника акции 27 июля Губайдулина просят вернуть в прокуратуру
Гособвинитель запросил у Мещанского суда Москвы дело программиста Айдара Губайдулина, участника акции 27 июля, для уточнения обвинения.
RT на русском 04:11
Общество
Артисты запустили флешмоб в поддержку Павла Устинова
Московский Комсомолец вчера в 14:41
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Политика
Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга
"Вступая в должность губернатора Санкт-Петербурга, клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей", - произнес Беглов.
ТАСС 04:11
Футбол
Жена Мамаева показала первое фото мужа с Кокориным на свободе
Жена Павла Мамаева Алана в своем Instagram опубликовала фото своего мужа с Александром Кокориным в автомобиле после освобождения по УДО.
Нева Спорт вчера в 04:03
Армия и оружие
Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Вице-президент США заявил, что американские военные готовы ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.
Пятый канал вчера в 23:07
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Происшествия
Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове
Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.
ТАСС вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко
С новостью о второй беременности супруги футболиста Дмитрия Тарасова общественность с новой силой стала обсуждать пару.
Donday.ru 16 сентября в 00:54
Шоу-бизнес
Борисова высказалась по поводу фотосессии Кравец на могиле Началовой
Борисова считает показным траур Кравец, а фото, сделанные на могиле Юлии Началовой, – "позорищем".
VSE42.RU 02:18
Происшествия
На российских пограничников напали браконьеры из КНДР
Вести.Ru вчера в 08:43
Авто
Электромобили могут пустить на выделенные полосы
Автоновости дня 16 сентября в 22:10
Общество
В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром
В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
РБК вчера в 13:08
Общество
Российские учителя выступили в защиту фигурантов «московского дела»
Российские учителя опубликовали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
Росбалт 04:24
Экономика
Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Политика
Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить до 8 декабря
Президенты России и Белоруссии могут утвердить программу интеграции двух стран до 8 декабря, когда исполнится 20 лет с момента подписания договора о создании Союзного государства.
Газета.Ru 04:01
Наука
Кольца Сатурна, возможно, в 40 раз старше, чем принято считать
Credits: NASA, ESA Однако в исследовании, представленном журнале Nature Astronomy, ученые указывают на процесс, в ходе которого пыль и органический материал в большом количестве выбрасываются из кольцевой системы Сатурна, что говорит об их значительно более почтенном возрасте, составляющем, по новым оценкам, примерно 4 миллиарда лет.
Ин-спейс.ру 16 сентября в 11:00
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Происшествия
Жительница Омска перепутала смартфон с пистолетом во время селфи
36-летняя жительница Омска попала в больницу с травмами головы, которые получила при попытке сделать селфи с травматическим пистолетом в руке.
Интерфакс 04:07
Происшествия
Заместителя Кличко жестоко избили в Киеве
Неизвестные напали на замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимира Слончака.
Известия 04:34
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк сообщил, когда у нее диагностировали рак
Друг известной актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал о том, когда у нее диагностировали рак.
ФедералПресс 04:44
Общество
Алеся Кафельникова вышла на подиум вместе с Ириной Шейк
Дочь известного спортсмена вышла на подиум на Лондонской неделе моды, представляя костюм из новой коллекции Burberry.
Телепрограмма вчера в 06:47
Политика
«Роскосмос» выполнит в этом году порядка 40 запусков ракет
Роскосмос выполнит около 40 запусков ракет в 2019 году, а не 45 запланированных ранее запусков, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Балтийском государственном техническом университете им. Устинова в Петербурге.
РИА Новости 05:06
Общество
Более 70% граждан РФ выступают за ограничение потока мигрантов
Если в 2017 году за ограничение потока мигрантов выступали 58% граждан, то в 2019 году их число выросло до 72%.
REGNUM 03:48