Футбол

ЧемпионатЧемпионатРоналду рассказал о своём финансовом состоянии

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своём финансовом состоянии и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.
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Роналду рассказал о своем финансовом состоянии и количестве автомобилей

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Sport.ruвчера в 18:30

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Газета.Ruвчера в 19:42

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РЕН ТВ03:31
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 05:33, Вашингтон
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