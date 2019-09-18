Футбол
ЧемпионатРоналду рассказал о своём финансовом состоянии
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своём финансовом состоянии и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.
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Криштиану Роналду: «Есть ли у меня на счете полмиллиарда долларов? Надеюсь на это»
Спорт-Экспрессвчера в 22:49
Роналду рассказал о своем финансовом состоянии и количестве личных автомобилей
Sportbox.RUвчера в 18:13
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Кино
«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик
Игромания.ру 07:32
Армия и оружие
В Германии начало работу новое командование НАТО
Новое командование НАТО начало работу в городе Ульм в Германии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Североатлантического альянса.
ТАСС вчера в 14:59
Экономика
Низкую производительность труда в РФ объяснили слабым потреблением
Низкая производительность труда в России в первую очередь связана с невысоким уровнем потребления.
REGNUM 07:53
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT план по «возвращению» Крыма в состав Украины, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
RT на русском 07:03
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Актриса Паулина Андреева продемонстрировала в инстаграме первое официальное фото со свадьбы с режиссером Федором Бондарчуком.
Газета.Ru 07:12
Происшествия
Липецкая семья инсценировала пропажу дочки, чтобы не вести ее в школу
В прокуратуре восстановили хронологию событий. Семья жила в селе Паниковец, и до восьми лет девочка не посещала школьные занятия.
Российская газета 05:01
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Общество
В России потерялся забитый тюремными татуировками лысый кот
Боксер Рустам Шафиев разместил в своем Instagram-аккаунте объявление о пропаже сфинкса по кличке Бес, забитого тюремными татуировками.
Lenta.ru 07:35
Происшествия
Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане
RT на русском 07:41
Происшествия
Российский физрук ударил первоклассника и дал избить его сверстникам
В одной из школ Красноярска учитель физкультуры во время урока ударил первоклассника по голове за плохое поведение и позволил другим детям избить мальчика.
Lenta.ru 08:11
Авто
Renault обновила внедорожник Koleos
Компания Renault провела презентацию обновлённой версии кроссовера Renault Koleos.
Car.ru вчера в 07:19
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна сделала заявление об истории с матерью
23-летняя дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в одной из популярных социальных сетей впервые проявила эмоции после появления слухов об онкологическом заболевании ее матери.
RuNews24.ru 08:01
Футбол
Умер бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен
Газета.Ru 07:24
Происшествия
Три человека погибли при крушении катера в Венеции
Три человека, включая итальянского чемпиона-рекордсмена, погибли на месте.
Газета.Ru 05:52
Происшествия
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море
Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
Интерфакс вчера в 08:35
Армия и оружие
Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Вице-президент США заявил, что американские военные готовы ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.
Пятый канал вчера в 23:07
Общество
Rambler Group подала в суд на «Одноклассники»
В соответствии с антипиратским законодательством иску предшествовало заявление структуры Rambler Group о принятии обеспечительных мер в отношении сайтов, распространяющих, по мнению правообладателя, нелегальный контент.
РБК 06:19
Происшествия
Адвоката бывшего главы правительства Дагестана задержали в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, был задержан в зале Лефортовско суда Москвы.
Lenta.ru вчера в 14:03
Политика
Польша отказала крымскому депутату в визе для участия в совещании ОБСЕ
Польская сторона фактически лишила, в том числе представителя коренного народа Крыма, выступить и донести свою позицию.
РИА Новости 05:31
Шоу-бизнес
Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану
Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
Вести.Ru 07:01
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
Безработный кинул в полицейских гранату для страйкбола
На юго-востоке Москвы мужчина кинул в полицейских гранату для страйкбола.
Вести.Ru 03:03
Здоровье
Одну из школ Оренбурга закрыли на карантин
С 13 сентября школа №67 города Оренбурга закрыта на карантин. Занятия приостановили из-за распространения энтеровирусной инфекции.
Телеканал UTV 16 сентября в 08:32
Космос
Робот «Федор» прокомментировал свою поломку
Вечерняя Москва вчера в 09:46
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились
Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.
РИА Новости 06:49
Политика
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ
Российская газета 07:29
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru вчера в 05:26