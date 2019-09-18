Футбол

ЧемпионатЧемпионатРоналду рассказал о своём финансовом состоянии

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своём финансовом состоянии и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.
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Роналду рассказал о своём финансовом состоянии

Чемпионатвчера в 21:56
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Три человека, включая итальянского чемпиона-рекордсмена, погибли на месте.
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В соответствии с антипиратским законодательством иску предшествовало заявление структуры Rambler Group о принятии обеспечительных мер в отношении сайтов, распространяющих, по мнению правообладателя, нелегальный контент.
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На юго-востоке Москвы мужчина кинул в полицейских гранату для страйкбола.
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С 13 сентября школа №67 города Оренбурга закрыта на карантин. Занятия приостановили из-за распространения энтеровирусной инфекции.
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