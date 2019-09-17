Футбол
ЧемпионатРоналду рассказал о своём финансовом состоянии
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своём финансовом состоянии и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.
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Роналду рассказал о своем финансовом состоянии и количестве личных автомобилей
Sportbox.RUвчера в 18:13
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 02:29, Вашингтон
Политика
Жириновский предложил присоединить Украину и Белоруссию к России
Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он заключается в обеспечении российскими паспортами не только жителей Донбасса, но и всех находящихся на территории Украины.
News.ru вчера в 23:28
Энергетика
Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ
Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Происшествия
На российских пограничников напали в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
РИА Новости вчера в 18:52
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru вчера в 00:57
Футбол
Ди Мария и Паредес избегают общения с Икарди в «ПСЖ» из-за Месси
Как известно, лидер сборной Аргентины испытывает к Икарди неприязнь из-за того, что он якобы увел свою нынешнюю жену Ванду Нару у экс-форварда каталонцев Макси Лопеса, который является другом Месси.
Sport24.ru вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко
С новостью о второй беременности супруги футболиста Дмитрия Тарасова общественность с новой силой стала обсуждать пару.
Donday.ru 16 сентября в 00:54
Происшествия
СКР начал расследовать дело о смерти жительницы Алапаевска от побоев
Следственное управление СКР по Свердловской области начало расследование дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» после смерти 57-летней Натальи Кротовой из Алапаевска, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу ведомства.
ТагилСити.ру 02:16
Армия и оружие
Военные впервые применили комплекс «Палантин»
Вести.Ru 16 сентября в 08:44
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия вчера в 17:19
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru вчера в 12:45
Экономика
Сети клиник «Ниармедик» и «Доктор рядом» решили объединиться
В 2018 году консолидированная выручка группы составила 1,3 млрд руб. По собственным данным "Ниармедика", в 2019-м количество прикрепленных по полисам ДМС пациентов превысит 440 тыс. человек, а консолидированная выручка только клиник сети достигнет 1,4 млрд руб. Для слияния будет создана новая холдинговая компания, в которую обе стороны внесут активы.
РБК 02:01
Кино
«Щегол» от Warner Bros. с провалом стартовал в прокате
Кинофильм «Щегол» от американской студии Warner Bros. с провалом стартовал в мировом прокате.
iReactor вчера в 23:44
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
Газета.Ru 01:09
Космос
Последние «Протон-М» пересчитали
Lenta.ru вчера в 07:45
Футбол
Игра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах
Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах.
Коммерсантъ Казань 16 сентября в 03:19
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Волейбол
Российские волейболистки победили Корею на Кубке мира
Женская сборная России по волейболу уверенно переиграла команду Кореи в очередном матче Кубка мира, который проходит в Японии.
Sportbox.RU 01:25
Здоровье
Мозг разрушает алкоголь даже после отказа от спиртного
Неумеренное употребление алкоголя вызывает воспалительные процессы в головном мозге, которые продолжаются минимум шесть недель после отказа от него.
Век 01:41
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США
Россия в июле текущего года сократила объем вложений в государственный ценные бумаги США с $10,8 млрд до $8,5 млрд, следует из данных американского минфина.
REGNUM 00:29
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать белое вино
Бело вино набирает популярность сред россиян, однако не все умеют правильно его выбирать.
Газета.Ru 01:41
Происшествия
Автомобиль въехал в вестибюль башни Trump Plaza в пригороде Нью-Йорка
В пригороде Нью-Йорка машина въехала в высотку Trump Plaza. Об этом 18 сентября сообщает CBS News.
Известия 00:31
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru вчера в 05:26
Политика
Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Известия вчера в 21:48