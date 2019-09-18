Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о том, сколько денег у него на банковском счёте и какие машины стоят в его гараже.

Роналду рассказал, сколько заработал денег за карьеру

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