Футбол

MetaratingsMetaratingsРоналду рассказал, сколько заработал денег за карьеру

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о том, сколько денег у него на банковском счёте и какие машины стоят в его гараже.
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Роналду рассказал о своем финансовом состоянии и количестве автомобилей

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Роналду: «Моё состояние около полумиллиарда долларов? Думаю, да»

Sport.ruвчера в 18:30

Роналду рассказал о своём финансовом состоянии

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Роналду рассказал о своем финансовом состоянии и количестве личных автомобилей

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Спорт-Экспрессвчера в 22:49

Роналду рассказал о размере своего состояния

Газета.Ruвчера в 19:42

Роналду собирается жениться в ближайшее время

РЕН ТВ03:31
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 04:05, Вашингтон
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Москвичам предоставят доступ к онлайн-календарю прививок своих детей

В Москве родители до конца 2019 года получат доступ к реестру детских прививок, где будет содержаться информация о проведенных и предстоящих вакцинациях их детей.
РБК 03:49
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В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
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«Як умру, то поховайте...». Микки Рурк завещал похоронить его в украинском селе

Микки Рурк признался в любви к славянам и заявил, что хочет быть похороненным в селе Загорцы Хмельницкой области, — там живет бабушка его помощника и близкого друга Дмитрия.
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В Киеве избили заместителя Кличко

Неизвестные избили заместителя мэра Киева Виталя Кличков Владимира Солончака. Об этом сообщает портал Цензор.нет.
РЕН ТВ 03:34
Общество

В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром и макияжем

Ученики и родители просят уволить учителя с манерами и поведением гея из школы в Ростове-на-Дону.
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Общество

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Общество

Россияне выступили против притока трудовых мигрантов

Более половины россиян (72 процента) заявили о необходимости ограничивать приток трудовых мигрантов в стране.
Lenta.ru 03:37
Политика

План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря

Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко назвал сроки утверждения программы интеграции республики с Россией.
Газета.Ru 03:58
Футбол

Лапочкин: «После игры «Спартак» — ЦСКА пришло 3500 сообщений в соцсетях. Ни одного цензурного!»

Sport24.ru 02:23
Политика

Путин в МЧС обсудит ликвидацию последствий паводков на Дальнем Востоке

ТАСС 16 сентября в 17:18
Происшествия

В Москве задержан мужчина, кинувший гранату в полицейского

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил гранату в сотрудника ГИБДД на улице Паперника в Москве, полицейский не пострадал.
ТАСС 03:16
Происшествия

Саудовская Аравия продала здание консульства, где был убит Хашогги

Власти Саудовской Аравии продали здание дипломатического представительства королевства в Стамбуле, где в 2018 году был убит журналист Джамаль Хашогги, передает телеканал Al-Jazeera.
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Общество

На саратовском заводе «Тролза» уволили более половины работников

"Тролза" расположен в городе Энгельс. Более 70% всех троллейбусов в России созданы на этом заводе.
ТАСС вчера в 22:26
Общество

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

В ночь на 18 сентября метеостанция на ВДНХ зафиксировала понижение температуры до 6,4 градуса.
Интерфакс 02:19
Финансы

Россия снова сократила инвестиции в госдолг США

В июле Россия сократила свои инвестиции в казначейские обязательства минфина США почти на $2 млрд по сравнению с июнем.
Известия 02:21
Происшествия

В Рязанской области нашли тело мужчины на рекламном щите

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого было найдено утром в среду на одном из рекламных щитов в Рязанской области, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 03:48
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Политика

Зеленский намерен покончить с войной в Донбассе за шесть месяцев

Президент Украины Зеленский намерен в течение полугода достичь настоящего прогресса в вопросе завершения войны в Донбассе.
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Здоровье

Нейрохирург назвал указывающие на рак головного мозга симптомы

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Авто

АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada

Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.
Автоновости дня 16 сентября в 05:33
Происшествия

Прокурор просит вернуть дело Айдара Губайдулина на доследование

Гособвинитель в среду попросил Тверской суд Москвы вернуть на доследование в прокуратуру дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина.
ТАСС 04:04
Происшествия

На российских пограничников совершено нападение в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Политика

Франция поможет Саудовской Аравии расследовать атаки на НПЗ

Французские эксперты отправятся в Саудовскую Аравию для участия в расследовании нападений на нефтяные объекты на востоке королевства.
RT на русском 02:02
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Навка опровергла сообщения об отмене выступления мужа Заворотнюк в шоу

Фигуристка Татьяна Навка опровергла сообщения о том, что муж актрисы Анастасии Заворотнюк, которая находится в коме, Петр Чернышев не будет выступать в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
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Армия и оружие

В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия

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Космос

Космонавт Кононенко заявил, что пистолет ему может пригодиться

Ранее в Роскосмосе РИА Новости заявили, что рассматривают вопрос возвращения пистолета в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов.
РИА Новости вчера в 07:04
Политика

В Госдуме призвали Киев прекратить истерику в ОБСЕ из-за Крыма

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек призвал украинскую делегацию прекратить истерику в ОБСЕ относительно участия представителей Крыма и вернуться к конструктивному формату работы.
РИА Новости 04:01
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ликвидированы два боевика

В городе Чегем Кабардино-Балкарии в ночь на среду нейтрализованы два боевика.
Российская газета 01:56
Происшествия

Жительница Омска прострелила себе голову во время селфи

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Курс доллара: эксперт сказал, когда лучше покупать валюту

В ближайшей перспективе, по мнению эксперта, высокие цены на нефть должны помочь «россиянину» удержаться на плаву, а рывок Brent выше 70 долларов откроет путь к дальнейшему укреплению рубля.
Свободная Пресса вчера в 12:50
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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