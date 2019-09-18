Футбол
MetaratingsРоналду рассказал, сколько заработал денег за карьеру
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о том, сколько денег у него на банковском счёте и какие машины стоят в его гараже.
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Роналду рассказал о своем финансовом состоянии и количестве личных автомобилей
Sportbox.RUвчера в 18:13
Криштиану Роналду: «Есть ли у меня на счете полмиллиарда долларов? Надеюсь на это»
Спорт-Экспрессвчера в 22:49
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 04:05, Вашингтон
Здоровье
Москвичам предоставят доступ к онлайн-календарю прививок своих детей
В Москве родители до конца 2019 года получат доступ к реестру детских прививок, где будет содержаться информация о проведенных и предстоящих вакцинациях их детей.
РБК 03:49
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ вчера в 02:37
Кино
«Як умру, то поховайте...». Микки Рурк завещал похоронить его в украинском селе
Микки Рурк признался в любви к славянам и заявил, что хочет быть похороненным в селе Загорцы Хмельницкой области, — там живет бабушка его помощника и близкого друга Дмитрия.
Украина.ру 03:44
Происшествия
В Киеве избили заместителя Кличко
Неизвестные избили заместителя мэра Киева Виталя Кличков Владимира Солончака. Об этом сообщает портал Цензор.нет.
РЕН ТВ 03:34
Общество
В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром и макияжем
Ученики и родители просят уволить учителя с манерами и поведением гея из школы в Ростове-на-Дону.
Ugpressa.ru 16 сентября в 03:58
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости вчера в 05:34
Общество
Россияне выступили против притока трудовых мигрантов
Более половины россиян (72 процента) заявили о необходимости ограничивать приток трудовых мигрантов в стране.
Lenta.ru 03:37
Политика
План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря
Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко назвал сроки утверждения программы интеграции республики с Россией.
Газета.Ru 03:58
Футбол
Лапочкин: «После игры «Спартак» — ЦСКА пришло 3500 сообщений в соцсетях. Ни одного цензурного!»
Sport24.ru 02:23
Политика
Путин в МЧС обсудит ликвидацию последствий паводков на Дальнем Востоке
ТАСС 16 сентября в 17:18
Происшествия
В Москве задержан мужчина, кинувший гранату в полицейского
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил гранату в сотрудника ГИБДД на улице Паперника в Москве, полицейский не пострадал.
ТАСС 03:16
Происшествия
Саудовская Аравия продала здание консульства, где был убит Хашогги
Власти Саудовской Аравии продали здание дипломатического представительства королевства в Стамбуле, где в 2018 году был убит журналист Джамаль Хашогги, передает телеканал Al-Jazeera.
REGNUM 03:30
Общество
На саратовском заводе «Тролза» уволили более половины работников
"Тролза" расположен в городе Энгельс. Более 70% всех троллейбусов в России созданы на этом заводе.
ТАСС вчера в 22:26
Общество
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
В ночь на 18 сентября метеостанция на ВДНХ зафиксировала понижение температуры до 6,4 градуса.
Интерфакс 02:19
Финансы
Россия снова сократила инвестиции в госдолг США
В июле Россия сократила свои инвестиции в казначейские обязательства минфина США почти на $2 млрд по сравнению с июнем.
Известия 02:21
Происшествия
В Рязанской области нашли тело мужчины на рекламном щите
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого было найдено утром в среду на одном из рекламных щитов в Рязанской области, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 03:48
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Политика
Зеленский намерен покончить с войной в Донбассе за шесть месяцев
Президент Украины Зеленский намерен в течение полугода достичь настоящего прогресса в вопросе завершения войны в Донбассе.
ИА Новороссия 03:19
Здоровье
Нейрохирург назвал указывающие на рак головного мозга симптомы
Взгляд.ру 14 сентября в 20:12
Авто
АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada
Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.
Автоновости дня 16 сентября в 05:33
Происшествия
Прокурор просит вернуть дело Айдара Губайдулина на доследование
Гособвинитель в среду попросил Тверской суд Москвы вернуть на доследование в прокуратуру дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина.
ТАСС 04:04
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Политика
Франция поможет Саудовской Аравии расследовать атаки на НПЗ
Французские эксперты отправятся в Саудовскую Аравию для участия в расследовании нападений на нефтяные объекты на востоке королевства.
RT на русском 02:02
Шоу-бизнес
Навка опровергла сообщения об отмене выступления мужа Заворотнюк в шоу
Фигуристка Татьяна Навка опровергла сообщения о том, что муж актрисы Анастасии Заворотнюк, которая находится в коме, Петр Чернышев не будет выступать в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
РБК 03:29
Космос
Космонавт Кононенко заявил, что пистолет ему может пригодиться
Ранее в Роскосмосе РИА Новости заявили, что рассматривают вопрос возвращения пистолета в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов.
РИА Новости вчера в 07:04
Политика
В Госдуме призвали Киев прекратить истерику в ОБСЕ из-за Крыма
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек призвал украинскую делегацию прекратить истерику в ОБСЕ относительно участия представителей Крыма и вернуться к конструктивному формату работы.
РИА Новости 04:01
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ликвидированы два боевика
В городе Чегем Кабардино-Балкарии в ночь на среду нейтрализованы два боевика.
Российская газета 01:56
Финансы
Курс доллара: эксперт сказал, когда лучше покупать валюту
В ближайшей перспективе, по мнению эксперта, высокие цены на нефть должны помочь «россиянину» удержаться на плаву, а рывок Brent выше 70 долларов откроет путь к дальнейшему укреплению рубля.
Свободная Пресса вчера в 12:50