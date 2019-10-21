Игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что коллективные достижения ему важнее личных. В частности, завтрашняя игра с «Локомотивом» значит для не больше, чем «Золотой мяч».

Роналду считает, что матч против «Локомотива» важнее «Золотого мяча»

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