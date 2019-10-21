Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что победа над "Локомотивом" в Лиге чемпионов для него сейчас важнее, чем индивидуальные награды. "Локомотив" сыграет с "Ювентусом" во вторник на выезде. После двух туров туринский клуб набрал 4 очка, у "Локомотива" на одно очко меньше.

Роналду считает победу над «Локомотивом» в ЛЧ важнее «Золотого мяча»

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