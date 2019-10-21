Лига чемпионов
РИА НовостиРоналду считает победу над «Локомотивом» в ЛЧ важнее «Золотого мяча»
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что победа над "Локомотивом" в Лиге чемпионов для него сейчас важнее, чем индивидуальные награды. "Локомотив" сыграет с "Ювентусом" во вторник на выезде. После двух туров туринский клуб набрал 4 очка, у "Локомотива" на одно очко меньше.
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Роналду заявил, что достижения «Ювентуса» для него важнее «Золотого мяча»
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Роналду: Не могу назвать «Золотой мяч» главной целью. Важнее обыграть «Локомотив»
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