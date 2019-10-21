Лига чемпионов
Газета.RuРоналду считает победу над «Локомотивом» важнее «Золотого мяча»
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о важности победы над московским "Локомотивом" в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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Экономика
Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM 11:38
Общество
Министр культуры Украины извинился за выступление хора имени Веревки
Министр культуры Украины Владимир Бородянский принес свои извинения бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой за посвященную ей глумливую песню, которую исполнил хор имени Григория Веревки с актерами из "Квартала 95".
Газета.Ru 13:47
Экономика
В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк
Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
RT на русском 14:34
Происшествия
На Украине упал вертолет, погиб экс-министр аграрной политики
Вертолет Robinson R44 потерпел авиакатастрофу в Полтавской области, погиб бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины 43-летний Тарас Кутовый.
Вести.Ru 15:52
Политика
Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»
Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 13:34
Политика
Путин назначил нового председателя СПЧ
Президент Владимир Путин освободил своим указом Михаила Федотова от должности советника президента и председателя Совета по правам человека (СПЧ).
Ведомости 13:55
Авто
Автомобили российского каршеринга начали продавать клиентам
С 21 октября сервис каршеринга YouDrive предлагает своим клиентам покупку автомобиля из своего парка, который насчитывает порядка 2 тыс. автомобилей моделей Smart, Mercedes А-Class, BMW Active Tourer, BMW X2, MINI Cooper, Nissan X-trail, Nissan Qashqai, а также электромобили BMW i3.
SpeedMe 05:47
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 05:43
Игры
Утечка подсказала дату начал продаж игровой консоли Sony PlayStation 5
Продажи игровой консоли пятого поколения от японской корпорации Sony начнутся 4 декабря 2020 года.
REGNUM вчера в 05:58
Происшествия
На Бали арестовали граждан Франции и Таиланда за торговлю наркотиками
Житель Франции и двое граждан Таиланда рискуют быть приговоренными к смертной казни за торговлю наркотиками на острове Бали, сообщили в таможенной службе индонезийского острова 21 октября.
REGNUM 12:49
Экономика
В России выросло число долларовых миллиардеров
Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.
RT на русском 11:44
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия 02:49
Кино
Критики высоко оценили продолжение саги о «Терминаторе»
Согласно первым оценкам, продолжение саги приятно удивило кинолюбителей.
ФАН 13:50
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Политика
Эрдоган и Путин обсудят военную операцию Турции в Сирии
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган намерены обсудить ситуацию в Сирии с учётом проведения там военной операции Анкары.
News.ru 14:00
Происшествия
В Нижнекамской ветклинике отказались спасать умирающую собаку
Ветеринарную клинику в Нижнекамске, в которой отказались оказать помощь умирающей собаке, проверяет прокуратура.
СРБ 14:40
Кино
Минкульт представил «черный список» кинематографистов
Четыре новые части посвящены данным о фильмах, созданных при государственной поддержке и вышедших в прокат, списку кинокомпаний-получателей средств господдержки, проектам, получившим поддержку с 2015 года и так называемой "доске позора" – перечню проектов, получивших помощь от государства и не вернувших деньги в Минкульт или вообще не запущенных в произодство.
Piter.tv 14:58
Политика
Глава Пентагона прибыл в Саудовскую Аравию с необъявленным визитом
Министр обороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию в понедельник, 21 октября, сообщает Reuters.
Известия 15:45
Технологии
Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрения при использовании гаджетов.
ФедералПресс 13:12
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о пуске «Калибров» не с первого раза
В Минобороны прокомментировали публикации СМИ о сбое при запуске ракет "Калибр" во время учений "Гром-2019".
РИА Новости 14:47
Политика
Бывший участник КВН стал советником секретаря Совбеза Украины
«Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса», — написал Сивохо.
РБК 15:33
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Происшествия
ВИЧ-инфицированного жителя Удмуртии осудили за укус полицейского
В Воткинске 34-летний местный житель предстал перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти и заведомое поставление его в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.
Izhlife 12:18
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой
Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.
OAnews 13:06
Здоровье
Врачи рассказали, что помогает нормализовать давление без лекарств
Если давление начинает «скакать», нормализовать его, по мнению врачей, в первую очередь помогает специальный рацион из фруктов, круп и овощей, а также адекватная физическая активность.
MedikForum.ru 15:11
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Может быть, лучше, когда правительство вообще ни во что не погружается, но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов", — пояснил премьер.
РИА Новости 12:09
Армия и оружие
Иранских экспертов восхитил долгожданный российский беспилотник С-70 «Охотник»
Недосягаемый для радаров российский беспилотник С-70 "Охотник" восхитил иранских журналистов.
Народные новости 15:51