Лига чемпионов
Газета.RuРоналду считает победу над «Локомотивом» важнее «Золотого мяча»
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о важности победы над московским "Локомотивом" в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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Экономика
Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM 11:38
Авто
Автомобили российского каршеринга стали продавать пользователям
С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.
Автоновости дня 05:48
Происшествия
В Подмосковье нашли тела предполагаемых жертв банды Олега Шишканова
В Раменском районе Подмосковья обнаружены тела четырёх человек, предположительно, убитых в 2012 году преступной группировкой Олега Шишканова (Медведева), более известного как Шишкан.
RT на русском 17:36
Политика
Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету
«Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.
RT на русском 17:03
Политика
Украинский актер предложил оградиться стеной от ДНР и ЛНР
Украинский актер и писатель Антин Мухарский предложил возвести стену на границе с ДНР и ДНР. Об этом сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 18:39
Экономика
Банки попросили ЦБ отменить 27 «антиотмывочных» норм, сообщили СМИ
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие участники финансового рынка предложили Центробанку устранить устаревшие нормы "антиотмывочного" законодательства, сообщает РБК со ссылкой на документ с предложениями.
РИА Новости 08:16
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер 12:32
Единоборства
Макгрегор даст пресс-конференцию в Москве
Metaratings 08:17
Армия и оружие
Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»
В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Известия 15:56
Здоровье
Названы продукты, которые снижают воспаление поджелудочной железы
Спасением для поджелудочной железы и печени могут стать артишоки, которые улучшают процесс пищеварения, снимают воспаление, а также ведут борьбу с жировой инфильтрацией.
Вечерний курьер 10:22
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru 03:33
Политика
Путин включил Кирилла Вышинского в состав СПЧ
Президент России Владимир Путин включил в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества журналиста, исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:02
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 18:12
Происшествия
Крупный пожар на складе на востоке Москвы потушен
Российская газета 18:15
Космос
Россияне смогут арендовать комнаты на Луне
Planet Today вчера в 13:57
Наука
Новый метод редактирования генома оказался точнее классического CRISPR/Cas9
Чтобы расширить возможности борьбы с мутациями, группа ученых из Гарвардского университета под руководством Дэвида Лиу (David Liu) разработала новую стратегию — праймированное редактирование генов.
N+1 15:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри впервые прокомментировал конфликт с братом
Принц Гарри устал от слухов о конфликте со старшим братом, принцем Уильямом.
Sunmag.me 15:21
Общество
Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК 18:47
Политика
Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения
Восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка обсудят президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.
Известия вчера в 21:42
Общество
АМПП порекомендует москвичке оспорить в суде якобы полученные штрафы на 500 тыс. руб. за парковку у дома
Жительнице Таганского района Москвы порекомендуют в судебном порядке оспорить правомерность якобы полученных ей штрафов на 500 тыс. руб. за парковку возле дома, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).
Агентство Москва 17:12
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 вчера в 04:42
Общество
Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Марони
Дженнифер Лоуренс, звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», вышла замуж за галериста Кука Марони.
Культуромания 07:40
Фигурное катание
15-летняя Щербакова стала рекордсменом женского фигурного катания
By a lot https://t.co/8T39z8dsLZ pic.twitter.com/D1LIvAXj3x — SkatingScores (@SkatingScores) October 20, 2019 Для юной подопечной тренера Этери Тутберидзе победа на Skate America в Лас-Вегасе стала первой во взрослом фигурном катании.
Вести.Ru 17:41
Культура
Телеканал «Россия 1» начинает показ сериала «Екатерина. Самозванцы»
Казак Емельян Пугачев был уже 34-м самозванцем, провозгласившим себя императором Петром III.
Россия – Культура 12:54
Общество
Обещавшая не рожать британка забеременела в 22-й раз
Семья не хотела заводить новых детей еще после рождения двадцатого ребенка. Ранее женщина в Индии родила в возрасте 75 лет.
Москва 24 15:08
Футбол
Роналду и ван Дейк вошли в число претендентов на «Золотой мяч»
Ранее была объявлена первая десятка кандидатов на «Золотой мяч»-2019.
Sportbox.RU 17:13
Общество
«Должна запылать уже вся страна» — на Украине оправдывают поджог коррупцией
На Украине пытаются высмеять поджог дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой под предлогом того, что имущество было получено на незаконно присвоенные деньги.
REGNUM 16:18
Политика
Спикер британского парламента не стал проводить голосование по Brexit
Напомним, 19 октября палата общин фактически отказалась поддержать соглашение с ЕС о Brexit, предложенное Джонсоном, внеся поправку к тексту документа о переносе сроков выхода на три месяца или до того момента, пока сделка не будет одобрена.
РЕН ТВ 15:05
Авто
Новый Hyundai Grandeur лишился камуфляжа
Автомобиль полностью лишился камуфляжа, что позволяет рассмотреть его пристальнее.
UsedCars.ru вчера в 14:15