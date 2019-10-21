Лига чемпионов
Газета.RuРоналду считает победу над «Локомотивом» важнее «Золотого мяча»
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о важности победы над московским "Локомотивом" в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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Роналду: Не могу назвать «Золотой мяч» главной целью. Важнее обыграть «Локомотив»
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