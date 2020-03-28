Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruРоналду согласился на снижение зарплаты из-за коронавируса

Форвард «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду согласился на антикризисные меры, которые собирается ввести туринский клуб из-за пандемии коронавируса. По данным источника, португальский нападающий готов пойти на сокращение заработной платы.
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