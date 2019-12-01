Счет открыл Леонардо Бонуччи на 20-й минуте встречи. Затем «Сассуоло» дважды огорчил игроков «Ювентуса» и до 68-й минуте вел в счете. Однако, Криштиану Роналду спас туринцев от поражения, забив гол с пенальти.

Роналду спас «Ювентус» от поражения в игре с «Сассуоло»

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