Футбол

Матч ТВМатч ТВРоналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Сассуоло»

Ювентус — Сассуоло
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ювентус»
Леонардо Бонуччи
20′
22′
Джереми Бога
40′
Филип Джуричич
47′
Франческо Капуто
Федерико Бернардески
Пауло Дибала
53′
Эмре Джан
Блез Матюиди
54′
62′
Хамед Траоре
Алфред Данкан
65′
Мануэль Локателли
Криштиану Роналду
68′
72′
Филип Джуричич
Мерт Мюльдюр
78′
Джереми Толян
Гонсало Игуаин
Аарон Рэмзи
79′
81′
Георгиос Кирьякопулос
87′
Мерт Мюльдюр
Миралем Пьянич
88′
90′
Джереми Бога
Федерико Пелузо
Ничью для туринцев спас точный пенальти в исполнении Криштиану Роналду на 68-й минуте — 2:2. «Ювентус» по-прежнему не проигрывает в текущем сезоне, но уже в этом туре с первого места его может сместить «Интер», который играет со СПАЛом. «Сассуоло», набрав 14 очков, идет на 12-й строчке.
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