Футбол
Матч ТВРоналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Сассуоло»
Леонардо Бонуччи
|20′
|22′
Джереми Бога
|40′
Филип Джуричич
|47′
Франческо Капуто
Федерико Бернардески
Пауло Дибала
|53′
Эмре Джан
Блез Матюиди
|54′
|62′
Хамед Траоре
Алфред Данкан
|65′
Мануэль Локателли
Криштиану Роналду
|68′
|72′
Филип Джуричич
Мерт Мюльдюр
|78′
Джереми Толян
Гонсало Игуаин
Аарон Рэмзи
|79′
|81′
Георгиос Кирьякопулос
|87′
Мерт Мюльдюр
Миралем Пьянич
|88′
|90′
Джереми Бога
Федерико Пелузо
|54%
|Владение мячом
|46%
|87%
|Процент точных передач
|81%
|9
|Удары в сторону ворот
|4
|9
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|7
|1
|Офсайды
|1
|9
|Угловые
|2
|14
|Отборы
|12
|11
|Фолы
|14
|1
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
77
Буффон
16
Куадрадо
19
Бонуччи
4
Де Лигт
12
Сандро
14
Матюиди
5
Пьянич
10
Дибала
30
Бентанкур
8
Рэмзи
7
Роналду
63
Turati
22
Толян
2
Марлон
19
Романья
77
Кирьякопулос
4
Маньянелли
8
Данкан
73
Локателли
13
Пелузо
9
Капуто
17
Мюльдюр
Сассуоло
Расстановка 4‑3‑3
Ничью для туринцев спас точный пенальти в исполнении Криштиану Роналду на 68-й минуте — 2:2. «Ювентус» по-прежнему не проигрывает в текущем сезоне, но уже в этом туре с первого места его может сместить «Интер», который играет со СПАЛом. «Сассуоло», набрав 14 очков, идет на 12-й строчке.
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