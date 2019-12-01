Ничью для туринцев спас точный пенальти в исполнении Криштиану Роналду на 68-й минуте — 2:2. «Ювентус» по-прежнему не проигрывает в текущем сезоне, но уже в этом туре с первого места его может сместить «Интер», который играет со СПАЛом. «Сассуоло», набрав 14 очков, идет на 12-й строчке.

Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Сассуоло»

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