Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuРоналду сравнил свой лучший гол с сексом

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что считает лучшим своим голом удар ножницами через себя в ворота туринского клуба.
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Sport24.ru03:18
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 11:43, Вашингтон
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В Военно-морских Силах США подтвердили, что попавшее в интернет видео с НЛО подлинное.
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