Лига чемпионов
Газета.RuРоналду сравнил свой лучший гол с сексом
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что считает лучшим своим голом удар ножницами через себя в ворота туринского клуба.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 11:43, Вашингтон
Экономика
Путину рассказали о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы
Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание Владимира Путина на то, что за восемь неудач при венчурном инвестировании бюджетных средств можно получить 20-летний срок.
News.ru 10:53
Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток 15 сентября в 07:37
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Политика
Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера»
Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на "формулу Штайнмайера", которая предполагает предоставление Донбассу особого статуса в составе Украины.
Газета.Ru 11:07
Политика
Украина предложит России новый газовый контракт на 10 лет
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев на трёхсторонних консультациях по газу с участием ЕС предложит России заключить новый транзитный контракт на 10 лет.
RT на русском 08:13
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Политика
Европарламент поддержал отсрочку Brexit
Великобритания может вновь отложить выход из Евросоюза при наличии веских оснований, однако должна сохранить свободное перемещение на ирландской границе и, даже при отсутствии сделки с Брюсселем выполнить финансовые обязательства перед Евросоюзом.
ТАСС 06:43
Интернет
Wi-Fi в метро призвал «спасать Россию»
Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.
Lenta.ru 09:31
Кино
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15
Шоу-бизнес
Палату Анастасии Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану
Палату актрисы Анастасии Заворотнюк в частной московской больнице взяли под круглосуточную охрану.
Дни24 07:12
Общество
Адвокат Кучерена заявил, что будет защищать Устинова
Адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что станет защищать актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за нападение на сотрудника ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве.
ТАСС 10:32
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
В Военно-морских Силах США подтвердили, что попавшее в интернет видео с НЛО подлинное.
Свободная Пресса 01:47
Футбол
Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен
Нева Спорт 06:42
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Армия и оружие
Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов
Министерство обороны Саудовской Аравии показало обломки беспилотников, которые были использованы для атаки на месторождения нефти.
РБК 11:23
Политика
Трамп назначит Роберта О’Брайена советником по нацбезопасности
«С радостью объявляю, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, своим новым советником по национальной безопасности», — отметил Трамп.
Известия 09:57
Здоровье
Для детей из Севастополя добились нелегальных в РФ лекарств
Севастополь отправил первые заявки на получение незарегистрированных в России медикаментов для тяжело больных детей.
Аргументы неделi. Крым 05:17
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании врача в Саратове был ранее судим
Следователи во вторник задержали 55-летнего ранее неоднократно судимого и имеющего непогашенную судимость местного жителя, которому в среду предъявили обвинение в изнасиловании.
РИА Новости 09:21
Общество
Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил в поддержку осужденного на три с половиной года колонии актера Павла Устинова.
Ведомости 02:29
Происшествия
СКР попросил арестовать адвоката Дагира Хасавова
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте адвоката Дагира Хасавова, которого задержали 17 сентября в Лефортовском суде и обвинили в попытках помешать правосудию.
Интерфакс 06:28
Космос
Рогозин решил не раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Специалисты установили причину появления отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз-09», однако общественности эту информацию раскрывать не будут, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».
РБК 06:14
Происшествия
Водитель открыл стрельбу во время дорожного конфликта в Москве
В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась женщина, которая рассказала, что на Варшавском шоссе в ходе дорожного конфликта неизвестный ранил ее знакомого в шею из предмета, похожего на пистолет.
РБК 08:32
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Политика
Пушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма
Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 11:09
Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51