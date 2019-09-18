Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuРоналду сравнил свой лучший гол с сексом

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что считает лучшим своим голом удар ножницами через себя в ворота туринского клуба.
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Криштиану Роналду: «Гол Буффону был прекрасен, но не лучше секса с Джорджиной»

Матч ТВ08:42

Роналду назвал свой лучший гол и ответил, можно ли его сравнить с сексом

Sport24.ru03:18

Криштиану Роналду: «Гол Буффону был великолепен, но он не лучше, чем секс с Джорджиной»

Sports.ru03:15

Роналду рассказал, нравятся ли ему свои голы больше секса

Спорт-Экспресс01:38

Роналду сравнил свой лучший гол с сексом

Чемпионат03:50

Роналду: «Гол Буффону был прекрасен, но он не лучше, чем секс с Джорджиной»

Евро-футбол.ру03:48

Роналду сравнил свой лучший гол в карьере с сексом

Metaratings05:03
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 13:17, Вашингтон
Происшествия

Суд закрыл процесс по делу адвоката Хасавова

"В рассматриваемом в Лефортовском суде уголовном деле [бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада] Гамидова и [бывшего замглавы кабмина Дагестана Раюдина] Юсуфова Хасавов выступает одним из защитников, поэтому поддерживаю ходатайство следователя о проведении судебного заседании в закрытом режиме", - сказал в свою очередь представитель прокуратуры.
ТАСС 09:26
Шоу-бизнес

Родные Анастасии Заворотнюк отказались от финансовой помощи

Продюсер Андрей Загорский в своем комментарии Nation News рассказал, что родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умирает от рака, отказались от финансовой помощи, предложенной коллегами артистки по цеху.
Вечерний курьер 04:57
Происшествия

В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Происшествия

В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек

Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
РИА Новости 08:19
Политика

Трамп определился с новым советником по нацбезопасности

Дональд Трамп назначил своим советником по национальной безопасности юриста Роберта О'Брайена - он работал с Джоном Болтоном, отправленным президентом Трампом в отставку, еще в администрации Джорджа Буша-младшего.
Газета.Ru 13:04
Происшествия

Задержан угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина

В Киеве задержан мужчина, который угрожал взорвать мост и государственные учреждения.
Газета.Ru 12:44
Общество

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости вчера в 00:31
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Политика

Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита

Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru 09:07
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Политика

Украинская делегация покинула зал ОБСЕ из-за слов о «российском Крыме»

Делегация из Украины покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве из-за слов журналистов из России о российском статусе Крыма, сообщает телеканал ATR.
Rambler News Service вчера в 08:03
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Фигурное катание

Гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира

Третья позиция досталась представительнице Израиля Лине Ашрам (22,400). Теперь Дина Аверина является девятикратной чемпионкой мира.
РЕН ТВ вчера в 12:55
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Общество

Адвокат Кучерена примет участие в защите Павла Устинова в Мосгорсуде

Устинов занимался в студии Райкина. Сам Кучерена подтвердил РБК, что примет участие в защите Устинова.
РБК 12:01
Происшествия

Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР

В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Политика

Пенс заявил, что войска США приведены в боевую готовность

Американский вице-президент подчеркнул, что Вашингтон готов защитить себя и своих союзников в Персидском заливе Войска США приведены в полную боевую готовность, заявил американский вице-президент Майк Пенс.
Аргументы и Факты 01:03
Армия и оружие

Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов

РБК 11:23
Происшествия

В полиции назвали причину взрыва в общежитии в Златоусте

Предмет, похожий на гранату, сдетонировал в общежитии Златоуста Челябинской области.
ТАСС 12:19
Космос

Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Общество

Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову

Ведомости 02:29
Футбол

Супруга Мамаева поделилась фото с мужем

Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.
VSE42.RU 05:39
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Армия и оружие

ВМФ РФ к концу 2019 года получит модернизированный МРК «Смерч»

Продолжаются ходовые испытания модернизированного малого ракетного корабля Тихоокеанского флота «Смерч».
REGNUM вчера в 06:56
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Бывший форвард «Спартака» Адриано: «Скучаю по России и Москве»

Sport.ru 12:59
Энергетика

«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе

Фактическое снижение прокачки российского газа по OPAL началось утром в субботу, 14 сентября, и по состоянию на вечер воскресенья, 15 сентября, составляло чуть более 25 млн куб. м в сутки.
Ведомости 15 сентября в 16:51
Происшествия

На Ямайке молния ударила в футбольное поле во время матча

Во время игры началась гроза и на 82 минуте матча прямо в футбольное поле ударила молния.
Свободная Пресса вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Интернет

Календари на телефоне оказались опасными

Конфиденциальность информации была нарушена владельцами календарей, которые сделали их общедоступными, а значит, открытыми для просмотра поисковиком.
Lenta.ru 13:08
Как работают Яндекс.Новости?
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