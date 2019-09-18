Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuРоналду сравнил свой лучший гол с сексом

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что считает лучшим своим голом удар ножницами через себя в ворота туринского клуба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Роналду сравнил свой лучший гол с сексом

Чемпионат03:50

Роналду назвал свой лучший гол и ответил, можно ли его сравнить с сексом

Sport24.ru03:18

Роналду сравнил свой лучший гол в карьере с сексом

Metaratings05:03

Роналду рассказал, нравятся ли ему свои голы больше секса

Спорт-Экспресс01:38

Криштиану Роналду: «Гол Буффону был прекрасен, но не лучше секса с Джорджиной»

Матч ТВ08:42

Роналду: «Гол Буффону был прекрасен, но он не лучше, чем секс с Джорджиной»

Евро-футбол.ру03:48

Криштиану Роналду: «Гол Буффону был великолепен, но он не лучше, чем секс с Джорджиной»

Sports.ru03:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:47, Вашингтон
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Финансы

ФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Происшествия

В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Происшествия

В Башкирии малолетний ребенок около недели прожил с умершей матерью

В Янауле шестилетний мальчик прожил почти неделю в одной квартире с умершей матерью.
Стерлеград вчера в 05:10
Футбол

Шахтер — Манчестер Сити 0:0 (1-й тайм)

Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтёра» и «Манчестер Сити» на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Чемпионат 14:23
Шоу-бизнес

Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза 16 сентября в 17:35
Политика

Киев обвинил Россию в срыве нормандского саммита

Заявление о вине России в срыве нормандского саммита сделал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко 18 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.
Красная весна 10:45
Гаджеты

HP представила ноутбук Elite Dragonfly с поддержкой Wi-Fi 6

TechFusion 04:53
Общество

Сестра Павла Устинова прокомментировала начатый актерами флешмоб

Вчера, 16 сентября, актера Павла Устинова, при задержании которого полицейский якобы вывихнул руку, приговорили к 3,5 годам заключения.
Readovka.ru вчера в 06:56
Армия и оружие

Хуситы в Йемене заявили, что готовы атаковать цели в Дубае и Абу-Даби

Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили ударами по главным городам ОАЭ - Дубаю и Абу-Даби после атаки на нефтяные предприятия Саудовской Аравии.
РИА Новости 13:41
Шоу-бизнес

Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Авто

Toyota выпустила новую версию Land Cruiser 70

Специально для езды по серьёзному бездорожью компания разработала особую версию пикапа Land Cruiser 79 под названием Namib.
Тарантас Ньюс вчера в 00:17
Происшествия

На территории нескольких детских садов Краснодара рухнули деревья

Деревья и большие ветки упали на территории четырех детских садов и двух школ Краснодара, 18 сентября сообщает пресс-служба администрации города.
REGNUM 10:01
Общество

Rambler Group подала иск к «Одноклассникам»

ООО «Рамблер интернет холдинг», входящий в Rambler Group, подало в Мосгорсуд иск против ООО «Мэйл.ру Груп» (структура Mail.ru Group) о защите авторских и смежных прав в интернете.
ФедералПресс 08:20
Общество

Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье

Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Спорт

Для болельщиков из России не подтвердили 18 тысяч билетов на ОИ-2020

Как сообщила РИА Новости директор по внешним связям официального билетного агента Олимпийского комитета РФ по продаже билетов на ОИ-2020 на территории России Мария Тарасова, до сих пор не получено подтверждение на запрошенные 18 тысяч билетов.
Ридус 14:19
Авто

Hyundai представила бюджетные хэтчбек и седан Hyundai HB20

Компания Hyundai официально представила семейство HB20 второго поколения. Автомобили стали больше, а их оснащение - богаче.
Новые автомобили вчера в 06:26
Экономика

«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес

Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Общество

В Госдуме поддержали запрет на небольшие бары в жилых домах

Законопроект о запрете продажи алкоголя в небольших заведениях в многоквартирных домах поддержали в комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в среду, 18 сентября.
Известия 08:25
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Транспорт

Движение по улице Шехурдина в Саратове закроют на три месяца

Взгляд-инфо 11:05
Политика

Украина вновь поставила условия для реализации «формулы Штайнмайера»

Украинская делегация на состоявшейся в среду в Минске очередной встрече контактной группы вновь поставила жесткие условия выполнения Киевом политических пунктов минских соглашений.
ТАСС 14:01
Происшествия

В Киеве задержали угрожавшего взорвать мост мужчину

В Киеве полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать мост через Днепр, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Ведомости 12:50
Кино

Facebook запретил показ трейлеров «Маленьких чудовищ»

Социальная сеть Facebook запретила на своих страницах, а также в дочернем Instagram показ трейлеров хоррора «Маленькие чудовища».
Культуромания вчера в 09:49
Здоровье

Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском 16 сентября в 23:03
Волейбол

Сборная России победила Словению на чемпионате Европы по волейболу 3:0

12 тысяч словенских болельщиков – не проблема для сборной России по волейболу, которая разнесла хозяев со счётом 3:0. Сборной России предстояло провести заключительный матч группового этапа чемпионата Европы.
Чемпионат 13:30
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

RT на русском 08:32
Космос

Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Политика

Трамп решил усилить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия 09:57
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное