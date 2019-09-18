Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что считает лучшим своим голом удар ножницами через себя в ворота туринского клуба.

Происшествия Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.

Политика Сноуден рассказал о попытке ФСБ завербовать его Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в своей книге рассказал о попытке ФСБ завербовать его, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Здоровье Онищенко оценил слова онколога о повышении смертности в России Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не согласился с заявлением онколога о повышении риска смертности от рака из-за нехватки препаратов.

Космос Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе» Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком Актриса Паулина Андреева продемонстрировала в инстаграме первое официальное фото со свадьбы с режиссером Федором Бондарчуком.

Происшествия Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью Мать избитой в Ингушетии семилетней девочки впервые за год увидела свою дочь во время визита НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.

Армия и оружие Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе Украинское командование готовится к отводу войск по всему фронту в Донбассе, заявил командующий так называемой операции объединенных сил Владимир Кравченко.

Шоу-бизнес Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.

Гаджеты В России стартовал предзаказ на новые iPhone 11 от Apple Сегодня, 18 сентября, в России стартовал предзаказ на смартфоны нового поколения - модели iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max от американской корпорации Apple.

Армия и оружие Началась сборка первого бомбардировщика В-21 Корпорация Northrop Grumman выиграла тендер на разработку и производство бомбардировщиков B-21 в 2015 году, а эскизное проектирование самолёта было завершено уже в нынешнем году.

Шоу-бизнес Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни 36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.

Экономика «Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok Банк «Восточный» не видел новой экспертизы по делу Baring Vostok, но если она есть, банк будет требовать проверки эксперта на независимость и его переназначения, сообщил представитель «Восточного».

Шоу-бизнес Лиза и Гарри Галкины подарили Пугачевой цветы в свой день рождения Лиза и Гарри подбежали к родительнице со словами: «Спасибо, что подарила нам жизнь!». Они подарили ей цветы в горшках.

Происшествия Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.

Экономика Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк Анна сделала заявление об истории с матерью 23-летняя дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в одной из популярных социальных сетей впервые проявила эмоции после появления слухов об онкологическом заболевании ее матери.

Политика В Кремле прокомментировали переговоры России, ЕС и Украины по газу Конкретных договоренностей по газу в результате трехсторонних переговоров между Россией, Евросоюзом и Украиной ожидать не стоит, необходимо провести еще очень много кропотливой работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».