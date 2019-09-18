Лига чемпионов
Газета.RuРоналду сравнил свой лучший гол с сексом
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что считает лучшим своим голом удар ножницами через себя в ворота туринского клуба.
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«Роскосмос» может вернуть пистолет в экипировку космонавтов
Реальное время 15 сентября в 23:45
Происшествия
В Ялте завели дело на полицейских, за взятки раздававших гражданство
Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц ялтинского УМВД и местных жителей за организацию преступной деятельности по выдаче гражданства России за взятки, сообщило следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
РИА Новости 06:39
Футбол
Полузащитник «Шахтёра»: до Роналду дотронешься — он падает
Довелось играть с Роналду, он тоже постоянно. До него дотронешься — он падает.
Чемпионат 06:07
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Футбол
Супруга Мамаева поделилась фото с мужем
Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.
VSE42.RU 05:39
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Политика
Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Известия вчера в 21:48
Общество
Под Екатеринбургом пропал татуированный лысый кот
На 12-м километре Челябинского тракта в поселке Первомайском потерялся лысый кот в татуировках.
ТагилСити.ру 06:54
Политика
Кучерена подтвердил слова Сноудена о попытке ФСБ завербовать его
Бывшего сотрудника агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена после прилета в Москву пыталась завербовать Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.
Известия 04:31
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Финансы
Аналитики считают, что ФРС идет на плавное снижение ставки до 1,75-2%
В среду в Вашингтоне завершится очередное заседание управляющих Федеральной резервной системой (ФРС) США, по итогам этого заседания, согласно прогнозам аналитиков, опрошенных РИА Новости, регулятор понизит ставку на 25 базисных пунктов (или 0,25 процентного пункта).
ПРАЙМ вчера в 17:25
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Российская газета 04:39
Футбол
Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет
Бывший футболист петербургского "Зенита" и шотландского "Глазго Рейнджерс" голландец Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет, сообщается в микроблоге "Зенита" в Twitter.
РИА Новости 06:44
Политика
Рогозин пригласил Турцию вместе использовать Байконур
Ранее сообщалось, что ОАЭ вместе с Россией и Казахстаном согласилась участвовать в модернизации стартового стола космодрома для запуска ракет "Союз-2".
РИА Новости 06:27
Политика
Порошенко не явился на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
RT на русском 06:37
Происшествия
В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника
В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Армия и оружие
На Су-57 испытывается новая система связи с криптозащитой
Как рассказал начальник научно-технического центра НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» Алексей Ратнер, новая система связи, обмена данными, опознавания и навигации с улучшенной криптозащитой на данный момент проходит испытания на истребителе Су-57.
Военное дело 04:38
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние
Российский ритейлер «Дикси», сеть алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний.
Ведомости 04:52
Политика
Новым министром сельского хозяйства РТ назначен Марат Зяббаров
Пресс-служба правительства РТ уточняет, что Марат Зяббаров назначен и.о. вице-премьера РТ, министра сельского и продовольствия хозяйства РТ.
Казанский репортер 05:50
Армия и оружие
Сирийские военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна базу боевиков
Политика Сегодня вчера в 00:10
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Футбол
Харьковские болельщики тепло приняли футболистов «Шахтера»
В преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестером Сити», который состоится в Харькове, футболисты «Шахтера» прогулялись по Харькову и встретились с местными болельщиками, соответствующими фото и видео клуб поделился в Instagram.
Спорт-Экспресс 06:37
Шоу-бизнес
Заворотнюк взяли под охрану, пишут СМИ
Актрису Анастасию Заворотнюк взяли под охрану в больнице, сообщает телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 05:15