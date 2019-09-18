Лига чемпионов
ЧемпионатРоналду сравнил свой лучший гол с сексом
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал лучший гол в своём исполнении, а также сравнил его с сексом со своей девушкой Джорджиной Родригес.
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