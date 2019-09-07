Футбол
Sportbox.RUРоналду стал самым быстрым нападающим серии А
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал самым быстрым нападающим первых матчей чемпионата Италии. Сообщается, что в матче 2-го тура с «Наполи» (4:3) 34-летний форвард развил скорость 34,62 км/ч. Отметим, что с этим показателем футболист не стал самым быстрым игроком чемпионата.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 11:17, Вашингтон
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Lenta.ru вчера в 05:21
Политика
Илья Яшин вышел из спецприемника после пятого ареста
Глава Красносельского муниципального округа и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин вышел из спецприемника после пятого ареста.
Интерфакс 08:02
Политика
Аксенов назвал обмен заключенными шагом к диалогу между РФ и Украиной
Сергей Аксенов назвал долгожданным и радостным событием состоявшееся сегодня взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территориях России и Украины.
Российская газета 10:11
Футбол
Пике пожелал Неймару успехов в «ПСЖ»
Напомним, «Барселона» вела длительные переговоры по возвращению Неймара этим летом, но в итоге не смогла удовлетворить требования «ПСЖ».
Sport24.ru вчера в 06:11
Политика
Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Как сообщили СМИ, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в субботу, 7 сентября, он поговорил по телефону с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
Наша версия 08:33
Культура
Киану Ривз побывал в студии Хидео Кодзимы
CyberSport.ru 06:01
Кино
Мику Джаггеру понравилось играть коллекционера
Мик Джаггер признался, что играть коллекционера ему очень понравилось, тогда как в жизни все наоборот.
РИА Новости 10:35
Футбол
Мамаев и Кокорин освобождены по УДО
Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.
Вести ФМ вчера в 03:11
Автоспорт
Хэмилтон счел ситуацию в конце Q3 забавной
Все вокруг снижали скорость и было непонятно, кто и в какой момент окажется впереди, кто с какой скоростью будет двигаться, – сказал Хэмилтон в эфире телеканала Sky Sports.
Motorsport.com Russia 10:52
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск
В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13
Футбол
Хавбек ЦСКА Ефремов после операции: «Обещаю вернуться сильнее💪🏼»
Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал о самочувствии после операции в Мюнхене.
Sports.ru 09:31
Происшествия
Пять человек пострадали при столкновении двух легковушек в Севастополе
Пять человек пострадали в аварии в Севастополе, где столкнулись два легковых автомобиля, сообщила ТАСС в субботу руководитель пресс-службы ГУ МВД по Севастополю Ольга Ермоленко.
ТАСС 11:05
Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.
Газета.Ru вчера в 23:12
Политика
Путин и Назарбаев придумали название космического ракетного комплекса
Российский лидер Владимир Путин предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек" (совместный российско-казахстанский проект) в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
Вести.Ru 08:46
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Политика
Глава Мосгоризбиркома объявил о полной готовности к выборам
Впервые на выборах в Мосгордуму опробуют электронное голосование.
Говорит Москва 09:58
Армия и оружие
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Политика
Кто вернулся из России на Украину
Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35».
Коммерсантъ 07:46
Футбол
«Спартак-2» крупно проиграл «Краснодару-2» в матче Олимп-ФНЛ
Московский клуб "Спартак-2" со счетом 0:3 на своем поле проиграл "Краснодару-2" в матче 12-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
ТАСС 11:06
Общество
Принцесса Шарлотта пойдет в школу и получит новое имя
В этот четверг, 5 сентября, четырехлетняя Шарлотта впервые переступит порог престижной школы Thomas's Battersea, где уже учится ее старший брат Джордж.
Газета.Ru 04 сентября в 13:32
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов против Дастина Пуарье. Прямая трансляция Первого канала
Прямая трансляции основного карда турнира UFC 242, которую организует Первый канал, начнется 7 сентября в 21:00 по московскому времени.
РИА Новости 11:00
Политика
Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
РИА Новости 05:53
Футбол
Селюк: болельщики «Спартака» должны на матчах вставать и аплодировать Федуну
Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк опубликовал видео, в котором рассказывает, почему поклонникам московского «Спартака» нужно стоя аплодировать владельцу клуба Леониду Федуну.
Чемпионат 06:51
Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17