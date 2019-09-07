Футбол
Sportbox.RUРоналду стал самым быстрым нападающим серии А
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал самым быстрым нападающим первых матчей чемпионата Италии. Сообщается, что в матче 2-го тура с «Наполи» (4:3) 34-летний форвард развил скорость 34,62 км/ч. Отметим, что с этим показателем футболист не стал самым быстрым игроком чемпионата.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:51, Вашингтон
Политика
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия 07:08
Авто
Kia обновила свой самый бюджетный кроссовер
Корейский автопроизводитель вывел на китайский рынок новую модификацию самого бюджетного кроссовера в модельной линейке бренда - Kia KX1.
Тарантас Ньюс 00:45
Политика
Джонсон не исключил нарушения закона для выхода из ЕС в срок
Премьер Британии Борис Джонсон не исключает, что для выхода из ЕС в срок, придется нарушить закон, сообщает Telegraph.
Народные новости 05:02
Политика
Нидерланды сообщили о попытках помешать Украине передать Цемаха России
Нидерланды несколько раз на высшем уровне консультировались с Украиной, чтобы не допустить участия Цемаха в обмене заключенными с Россией, написал Блок.
РБК 12:07
Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Экономика
Сеул анонсировал новые меры для привлечения иностранных инвесторов
Правительство Республики Корея предпримет активные меры для привлечения иностранного капитала.
REGNUM 10:18
Единоборства
UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Политика
Самолёт с освобождёнными на Украине гражданами прилетел в Москву
Спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.
RT на русском 06:30
Хоккей
«Ак Барс» нанес «Сочи» первое поражение в сезоне
«Сочи» проиграл «Ак Барсу» (3:6) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда Сергея Зубова потерпела первое поражение в сезоне.
Sports.ru 12:43
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Lenta.ru 08:52
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Футбол
Сборная Косово обыграла Чехию в отборочном матче Евро-2020
Сборная Косово добилась волевой победы над командой Чехии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.
Sportbox.RU 10:54
Религия
Русские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ
Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.
Вести.Ru 12:45
Армия и оружие
В ФРГ: В новой дизайнерской парадной форме солдат должен выглядеть шикарно и лихо
В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем материал об обсуждении в Германии «устаревшей» военной формы военнослужащих бундесвера.
Военное обозрение 02:55
Здоровье
Названы симптомы рака головы и шеи
Специалисты описали тревожные симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний головы и шеи.
Российская газета 04:46
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Политика
Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации.
Известия 06:38
Происшествия
В белорусской деревне Лесково обнаружен слон
Эхо Москвы 12:31
Фигурное катание
Медведева: пусть считают, что я плачу зарплату своим болельщикам
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что находится в восторге от приема своих болельщиков на контрольных прокатах фигуристов сборной России и не обращает внимания на обвинения в том, что она якобы платит им зарплату.
РИА Новости 11:53
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Недвижимость
Банк России предсказал 20%-ный рост ипотечного кредитования
Объем рынка ипотечного кредитования в следующем году может вырасти на 20% годовых.
РБК вчера в 09:38
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Армия и оружие
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Политика
Макрон назвал решающим шагом обмен между РФ и Украиной
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обмен заключёнными между Россией и Украиной решающим шагом в возобновлении конструктивного диалога.
Московский Комсомолец 12:34
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Политика
Додон договорился с Путиным о скидке на газ
Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Газета.Ru 12:05