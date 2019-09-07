Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал самым быстрым нападающим первых матчей чемпионата Италии. Сообщается, что в матче 2-го тура с «Наполи» (4:3) 34-летний форвард развил скорость 34,62 км/ч. Отметим, что с этим показателем футболист не стал самым быстрым игроком чемпионата.

Роналду стал самым быстрым нападающим серии А

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