Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUРоналду стал самым быстрым нападающим серии А

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал самым быстрым нападающим первых матчей чемпионата Италии. Сообщается, что в матче 2-го тура с «Наполи» (4:3) 34-летний форвард развил скорость 34,62 км/ч. Отметим, что с этим показателем футболист не стал самым быстрым игроком чемпионата.
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Роналду — самый быстрый нападающий Серии А в сезоне-2019/20

Чемпионат04:03

Роналду стал самым быстрым нападающим серии А

Матч ТВ05:50

Роналду развил скорость 34,62 км/ч. В Серии А быстрее только Манолас в первых турах

Sports.ru04:46

Роналду — самый быстрый нападающий чемпионата Италии после первых трех туров

Спорт-Экспресс06:00

Роналду - самый быстрый форвард в чемпионате Италии

Sport.ru06:14

Роналду стал самым быстрым форвардом чемпионата Италии. Он развил скорость 34,6 км/ч

Sport24.ru05:33

Роналду — самый быстрый нападающий Серии А

Все про Спорт ру04:16
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