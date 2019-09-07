Футбол
Матч ТВРоналду стал самым быстрым нападающим серии А
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал самым быстрым нападающим первых матчей чемпионата Италии. Сообщается, что в матче 2-го тура с «Наполи» (4:3) 34-летний форвард развил скорость 34,62 км/ч. Отметим, что с этим показателем футболист не стал самым быстрым игроком чемпионата.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 08:10, Вашингтон
Политика
Россия и Украина обменялись осужденными и задержанными
Историческая акция по обмену россиян и граждан Украины состоялась сегодня утром.
Вестник Кавказа 06:49
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии
Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Алексей Узенюк, известный как Элджей, провели медовый месяц на Сицилии.
News.ru 07:46
Музыка
Игорь Крутой признался, что плохо танцует
Крутой признался, что танцор он так себе, и в подтверждение опубликовал в Instagram ролик, на котором Егор Крид во время вечеринки просит его повторить за ним танец.
Телепрограмма 03:35
Политика
Путин помиловал 11 осужденных украинцев
Вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский уполномоченный Нина Карпачева сообщила, что в рамках подготовки обмена заключенными между Россией и Украиной президент РФ Владимир Путин помиловал часть осужденных украинцев.
Московский Комсомолец 05:55
Происшествия
Иран задержал танкер в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе филиппинский танкер по подозрению в незаконной перевозке топлива, сообщил Press TV.
РИА Новости 08:00
Политика
Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
Космос
Робот «Федор» успешно вернулся на Землю с МКС
Корабль «Союз МС-14» с роботом F.E.D.O.R. (или просто «Федор») на борту успешно приземлился в Казахстане в ночь на 7 сентября, передает пресс-служба Роскосмоса.
Афиша Daily 04:31
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым 05 сентября в 06:49
Шоу-бизнес
Валерия призналась, что потеряла ребенка от Пригожина
RuNews24.ru вчера в 09:58
Автоспорт
Феттель занял первое место в третьей практике Гран-при Италии
Пилот Феррари Себастьян Феттель выиграл третьи свободные заезды на 14-м этапе сезона Гран-при Италии на автодроме в Монце.
Советский спорт 07:45
Транспорт
В Москве до конца года построят 40 километров новых дорог
В Москве до конца года планируется построить порядка 40 километров новых дорог, сообщил в субботу журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
РИА Новости 05:38
Культура
В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому
Сегодня в Петербурге объявили старт международного архитектурного конкурса на проект памятника композитору Петру Чайковскому, который установят напротив концертного зала Мариинского театра.
АБН вчера в 13:35
Политика
Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных
Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией.
РБК 07:17
Происшествия
В Ленобласти полиция со стрельбой ловила пьяного водителя
Сотрудники ГИБДД с погоней и стрельбой задержали автомобиль с водителем в Киришском районе Ленобласти.
АБН 07:19
Технологии
Паром без пара: в России появятся электрические суда для переправ
Электрические паромы позволят заменить устаревшие дизельные суда на экологичный транспорт, который требует вдвое меньше расходов на эксплуатацию.
Известия вчера в 17:02
Культура
Исторический музей в 2020 году посвятит одну из выставок Ленину
Государственный исторический музей (ГИМ) в апреле 2020 года покажет выставку, посвященную Владимиру Ленину.
ТАСС 03:05
Политика
Илья Яшин вышел из спецприемника после пятого ареста
Интерфакс 08:02
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V, который состоял в браке с обладательницей титула «Мисс Москва 2015» Оксаной Воеводиной, считает, что совершил ошибку в личной жизни.
RuNews24.ru 07:41
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.
РБК 07:03
Футбол
Самюэль Это’О объявил о завершении карьеры
Российским болельщикам камерунец запомнился по выступлению за махачкалинский "Анжи", с которым в сезоне 2012-2013 гг. стал бронзовым призером чемпионата России.
Российская газета 02:52
Космос
Учёные признали, что инопланетяне на самом деле могут светиться
Настоящих инопланетян никто до сих пор не видел.
Ferra вчера в 07:09
Авто
В Сети появилась информация об уникальном ЗАЗ-970 «Точило»
Ярким примером стал уникальный ЗАЗ-970 «Точило», информация о котором появилась в Сети.
OAnews 04:10
Футбол
Словакия — Хорватия 0:4
Полузащитник национальной команды Хорватии Никола Влашич стал автором первого мяча в выездном матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Словакии.
Чемпионат вчера в 15:46
Футбол
Суд выпустил на свободу Мамаева и Кокорина
Кокорин и Мамаев находились в колонии общего режима. где В колонии им разрешали заниматься спортом, играть в футбол и даже дали положительную характеристику, которая повлияла на УДО.
ИА 1-Line вчера в 04:41
Футбол
Вице-президента «Слована» оштрафовали за нацистское приветствие
По данным источника, в мае минувшего года Иван Кмотрик отпраздновал победу в финале кубка Словакии над командой «Ружомберок» нацистским приветствием.
REGNUM 07:06
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50