с чего всё началось

Business Insider посчитало, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду станет третьим спортсменом в мире и первым футболистом, заработавшим за карьеру миллиард долларов.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Здоровье На Украине спрогнозировали пик эпидемии коронавируса Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает «112 Украина».

Энергетика Нефтяники США разделились по вопросу сокращения добычи Нефтяники США разделились по вопросу сокращения добычи в рамках соглашения трех ведущих добывающих стран мира с целью стабилизации мирового рынка нефти.

Происшествия Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.

Общество Россия полностью приостанавливает международное авиасообщение Mossovetinfo.ru – В ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью приостановит авиасообщение с другими странами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.

Происшествия В Чувашии возбуждено уголовное дело против заболевшей коронавирусом «У фигурантки официально зафиксировано заражение коронавирусом, ей инкриминируется нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое могло повлечь по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»,— отметили в ведомстве.

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

Кино Релиз фантастического фильма «Спутник» пройдет онлайн Москва, 2 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Первым российским полнометражным фильмом, премьера которого состоится на онлайн-платформах, станет фантастический триллер «Спутник» режиссера Егора Абраменко.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.

Общество Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.

Транспорт В РЖД отменят 53 поезда дальнего следования В РЖД было принято решение временно отменить 53 поезда дальнего следования. Кроме того, сокращена периодичность рейсов 37 поездов.

Политика Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.

Авто Новый внедорожник Ford Bronco Sport рассекретили Под капотом нового внедорожника Ford Bronco Sport предусмотрели 1,5-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 180 л.с. Однако покупатели смогут выбрать новую модель с более улучшенными характеристиками с 2-литровым мотором на 250 л.с. Новый внедорожник Ford Bronco Sport имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Политика Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку» "Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".