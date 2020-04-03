Коронавирус

Бомбардир.руБомбардир.руРоналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард

Business Insider посчитало, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду станет третьим спортсменом в мире и первым футболистом, заработавшим за карьеру миллиард долларов.
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Как сообщает
 Football Italia со ссылкой на Business Insider, игрок достигнет этой отметки летом 2020 года, несмотря на сокращение заработной платы в туринском клубе из-за приостановки чемпионата Италии после объявленной пандемии коронавируса.
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