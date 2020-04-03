Коронавирус
Бомбардир.руРоналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард
Business Insider посчитало, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду станет третьим спортсменом в мире и первым футболистом, заработавшим за карьеру миллиард долларов.
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с чего всё началось
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Business Insider, игрок достигнет этой отметки летом 2020 года, несмотря на сокращение заработной платы в туринском клубе из-за приостановки чемпионата Италии после объявленной пандемии коронавируса.Матч ТВ02:39
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Источник: Роналду станет первым футболистом, заработавшим один миллиард долларов за карьеру
Советский спортвчера в 13:26
Роналду станет первым футболистом, который заработал миллиард долларов за карьеру
Спорт-Экспрессвчера в 11:10
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