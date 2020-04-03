Коронавирус
Газета.RuРоналду станет первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд
Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, который за свою карьеру заработал $1 млрд, сообщает Football Italia со ссылкой на Business Insider.
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Как сообщает Football Italia со ссылкой на Business Insider, игрок достигнет этой отметки летом 2020 года, несмотря на сокращение заработной платы в туринском клубе из-за приостановки чемпионата Италии после объявленной пандемии коронавируса.Матч ТВвчера в 02:39
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Роналду станет первым футболистом, который заработал миллиард долларов за карьеру
Спорт-Экспресс02 апреля в 11:10
Источник: Роналду станет первым футболистом, заработавшим один миллиард долларов за карьеру
Советский спорт02 апреля в 13:26
Роналду станет первым футболистом и третьим спортсменом, заработавшим 1 млрд долларов за карьеру
Sport24.ru02 апреля в 12:48
Роналду – первый футболист, который заработал миллиард долларов за карьеру
Metaratings02 апреля в 11:27
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