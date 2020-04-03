с чего всё началось

Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, который за свою карьеру заработал $1 млрд, сообщает Football Italia со ссылкой на Business Insider.

Экономика Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.

Здоровье Врачи больницы в Петербурге попросили о помощи Сотрудники Покровской больницы в Петербурге записали видеообращение, в котором попросили обеспечить их индивидуальными средствами защиты, препаратами и кислородными баллонами.

Общество Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

Политика НАТО намерена углубить партнерство с Украиной и Грузией НАТО планирует еще больше углублять свое партнерство с Украиной и Грузией, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Игры Появился трейлер к выходу ремейка Resident Evil 3 Capcom представила трейлер к выходу ремейка Resident Evil 3, а также объявила, что его главная героиня Джилл Валентайн появится в роли выжившей в Resident Evil: Resistance уже 17 апреля.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.

Транспорт В РЖД отменят 53 поезда дальнего следования В РЖД было принято решение временно отменить 53 поезда дальнего следования. Кроме того, сокращена периодичность рейсов 37 поездов.

Шоу-бизнес Ирина Понаровская похвалилась очаровательной внучкой-мулаткой Ирина Понаровская порадовала своих поклонников. В своем instagram она опубликовала редкое эксклюзивное фото своей маленькой внучки Шарлотты.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Политика США не обещали России и Саудовской Аравии уступок по нефти Президент США Дональд Трамп не обещал уступок со стороны Соединенных Штатов в вопросе объемов добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на выступление главы государства на брифинге.

Общество Ретейлеры зафиксировали снижение трафика в гипермаркетах На этой неделе ретейлер «Ашан» зафиксировал снижение потребительского потока до 50% в пяти российских регионах, сообщил РБК представитель компании.

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.

Шоу-бизнес Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, сообщила о том, что она заразилась коронавирусной инфекцией.