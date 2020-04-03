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Газета.RuГазета.RuРоналду станет первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд

Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, который за свою карьеру заработал $1 млрд, сообщает Football Italia со ссылкой на Business Insider.
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 Football Italia со ссылкой на Business Insider, игрок достигнет этой отметки летом 2020 года, несмотря на сокращение заработной платы в туринском клубе из-за приостановки чемпионата Италии после объявленной пандемии коронавируса.
Матч ТВвчера в 02:39

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Роналду станет первым футболистом, который заработает $ 1 млрд за карьеру

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Источник: Роналду станет первым футболистом, заработавшим один миллиард долларов за карьеру

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Sport24.ru02 апреля в 12:48

Роналду первым среди футболистов заработает $ 1 млрд за карьеру

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Роналду – первый футболист, который заработал миллиард долларов за карьеру

Metaratings02 апреля в 11:27

Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард долларов

РИА Новости02 апреля в 15:41
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Интерфакс вчера в 17:56
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Газета.Ru 01:22
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Компания Microsoft выпустит улучшенную версию Windows 10

Компания Microsoft выпустит улучшенную версию Windows 10 в апреле или начале мая.
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Названы наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии.
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Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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