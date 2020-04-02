Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоналду станет первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд

Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, который за свою карьеру заработал $1 млрд, сообщает Football Italia со ссылкой на Business Insider.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Роналду станет первым футболистом, который заработает $ 1 млрд за карьеру

Чемпионат17:15

Роналду станет первым футболистом, который заработал миллиард долларов за карьеру

Спорт-Экспресс11:10

Источник: Роналду станет первым футболистом, заработавшим один миллиард долларов за карьеру

Советский спорт13:26

Роналду станет первым футболистом и третьим спортсменом, заработавшим 1 млрд долларов за карьеру

Sport24.ru12:48

Роналду первым среди футболистов заработает $ 1 млрд за карьеру

Soccer.ru11:32

Роналду – первый футболист, который заработал миллиард долларов за карьеру

Metaratings11:27

Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард долларов

РИА Новости15:41
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 21:58, Ашберн
Политика

Президент России дал дополнительные полномочия главам регионов

Президент дал дополнительные полномочия главам субъектов федерации по принятию решений по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Марийская правда 10:09
Здоровье

Биолог назвал способ победы над коронавирусом в России

Чтобы затормозить распространение вируса, биолог советует продолжать карантин. Это даст возможность больницам пролечить побольше людей.
Известия 20:01
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Политика

За сутки в России ушли в отставку 3 губернатора

В России за последние сутки в отставку ушли 3 губернатора.
Весьма 20:54
Экономика

Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса

Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении.
РБК 17:01
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в России

Эксперт отметил, что в России вряд ли будет такое распространение коронавируса, как в Западной Европе.
Lenta.ru 21:29
Общество

В ВОЗ назвали число жертв коронавируса в мире

Уточняется, что число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 900 тыс. По данным организации, в США, Испании и Италии выявлено более 100 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 20:48
Политика

Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
РБК 20:45
Энергетика

Экспортная стоимость российской нефти стала отрицательной

Котировка "Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА" в понедельник показала минус 1,007 тыс. рублей за тонну, а во вторник опустилась до минус 1,2 тыс. FIP предполагает, что продавец оплачивает доставку товара к трубопроводу, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные аналитического агентства Argus.
Капитал страны 02:56
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.
Известия 16:36
Шоу-бизнес

Гуф отказался извиняться за скандал с собаками

Super.ru 09:34
Религия

В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху

Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Газета.Ru 14:55
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
ГТРК Марий Эл 06:16
Общество

В Свердловской области ужесточили режим самоизоляции

Екатеринбург, 2 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ужесточил ограничения по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 10:23
Политика

Владимир Путин разрешил губернатору объявить режим ЧС. Что это значит и как изменит вашу жизнь

Заболеваемость набирает обороты, а значит, регионы могут начать массово вводить у себя режим ЧС — следующий шаг после режима повышенной готовности, который уже действует в том числе на территории Екатеринбурга и Свердловской области.
66.ru 11:13
Общество

Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве

Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.
ТВ Центр 15:12
Экономика

Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест

Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля.
Коммерсантъ 17:44
Шоу-бизнес

В Сети умилились снимками Тиграна Кеосаяна с младшей дочерью

Журналистка решила показать, как муж развлекает младшую дочь на карантине. Тигран Кеосаян души не чает в детях.
Летидор 09:03
Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Армия и оружие

Капитан авианосца «Теодор Рузвельт» запросил срочной помощи

Капитан американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt CVN-71 ("Теодор Рузвельт"), на борту которого зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом, запросил командование Военно-морских сил США о срочной помощи.
Военное обозрение вчера в 02:21
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости 16:59
Политика

Делягин: решение Путина толкает российскую экономику в пропасть

По словам эксперта, принятая президентом мера «толкает российскую экономику в пропасть».
ИА Красная Весна 17:11
Экономика

Госдума приняла доработанный закон о кредитных каникулах

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул россиянам и компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса.
НТВ вчера в 08:15
Происшествия

В Одессе задержали разыскиваемого в России «вора в законе»

Гражданин Российской Федерации, объявленный в розыск на территории России, задержан на Украине.
ТАСС 16:25
Энергетика

Рубль укрепился после взлета цен на нефть на 46 процентов

Курс российской валюты заметно укрепился на фоне резкого роста цен на нефть в четверг, следует из данных Московской биржи.
Российская газета 11:15
Кино

Следующий Аквамен после Джейсона Момоа станет 100% открытым геем

Evo-rus.com 12:14
Происшествия

У берегов Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 5,5

РИА Новости вчера в 23:44
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов назвал две даты для поединка с Тони Фергюсоном

Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, заявил о том, что готов начать подготовку к поединку с Тони Фергюсоном сразу после окончания Рамадана.
FightTime.ru 16:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Флойд Мейвезер
Американский боксёр
Непобеждённый американский боксёр-профессионал, выступавший в полусредней весовой категории. Бронзовый призер олимпийских игр.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное