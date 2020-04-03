Роналду станет первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд

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Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, который за свою карьеру заработал $1 млрд, сообщает Football Italia со ссылкой на Business Insider.