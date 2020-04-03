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Роналду станет первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд
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Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, который за свою карьеру заработал $1 млрд, сообщает Football Italia со ссылкой на Business Insider.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Business Insider, игрок достигнет этой отметки летом 2020 года, несмотря на сокращение заработной платы в туринском клубе из-за приостановки чемпионата Италии после объявленной пандемии коронавируса.
Матч ТВ 02:39
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Роналду станет первым футболистом и третьим спортсменом, заработавшим 1 млрд долларов за карьеру

Sport24.ru вчера в 12:48 
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Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард долларов

РИА Новости вчера в 15:41
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Источник: Роналду станет первым футболистом, заработавшим один миллиард долларов за карьеру

Советский спорт вчера в 13:26 
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