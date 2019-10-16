Футбол
Bookmaker-ratings.ruРоналду заработал €44,1 млн в 2018 году на рекламе в Instagram
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заработал в 2018 году на рекламе в Instagram €44,1 млн — в два раза больше, чем Лионель Месси, сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport со ссылкой на исследование Buzz Bingo.
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Роналду в 2018 году заработал в 2 раза больше Месси за рекламу в «Инстаграме»
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Эрдоган отказался обсуждать Сирию с вице-президентом США
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