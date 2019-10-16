Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заработал в 2018 году на рекламе в Instagram €44,1 млн — в два раза больше, чем Лионель Месси, сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport со ссылкой на исследование Buzz Bingo.

Роналду заработал €44,1 млн в 2018 году на рекламе в Instagram

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Политика Власти Украины потребовали распустить ДНР и ЛНР В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».

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Шоу-бизнес Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.

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Политика У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине.

Экономика Сбербанк представил платформу для краудлендинга На краудлендинговых платформах инвестор (в случае со Сбербанком физлицо) может одолжить заемщику (юрлица из сегмента малого и среднего бизнеса) деньги под определенный процент в зависимости от проекта.

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Финансы Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.

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Политика Эрдоган отказался обсуждать Сирию с вице-президентом США Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что не будет проводить переговоры по Сирии с вице-президентом США Майком Пенсом, передает «Интерфакс».