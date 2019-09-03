Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в рекордный десятый раз удостоился звания лучшего футболиста Португалии. В финале 34-летний футболист опередил форварда «Атлетико» Жоау Феликса и полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

Роналду в десятый раз признан лучшим игроком года в Португалии

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