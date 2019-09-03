Футбол
ProstoProSportРоналду в десятый раз признан лучшим игроком года в Португалии
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в рекордный десятый раз удостоился звания лучшего футболиста Португалии. В финале 34-летний футболист опередил форварда «Атлетико» Жоау Феликса и полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.
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Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани содержались волосы и фрагменты зубов.
РИА Новости 03:10
Происшествия
С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения
Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru 05:59
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 20%
Быстрый рост цен на акции «Сургутнефтегаза» продолжается второй день подряд. В понедельник, 2 сентября, они подорожали более чем на 12%.
РБК 05:33
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Здоровье
Вертолетную площадку открыли в детской больнице в Москве
При Тушинской больнице в Москве открыли вертолетную площадку, сообщил РИАМО во вторник представитель столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
РИАМО 05:55
Происшествия
В Мурманской области в тундре нашли тело туриста из Петербурга
Следователи в Мурманской области выясняют обстоятельства гибели туриста из Санкт-Петербурга, тело которого было обнаружено в Ловозерской тундре спустя месяц поисков, рядом с телом все это время находилась собака мужчины, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
РИА Новости 06:20
Политика
Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили
RT на русском 03:01
Происшествия
Полиция начала проверку после жестокого убийства девушки в Сочи
В Сочи правоохранительные органы приступили к проверке после изнасилования и убийства 24-летней девушки.
Газета.Ru 05:36
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Общество
Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан»
Ураган «Дориан», которому присвоена высшая категория опасности, обрушился на побережье Багамских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
Взгляд.ру 01 сентября в 14:30
Политика
«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером
«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
РБК вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко. В июле того же года у пары родилась дочь.
РИА Новости 05:59
Политика
Зеленский пообещал сохранить иммунитет депутатам Рады
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депутаты Верховной рады не понесут ответственность за политические решения и голосования в случае снятия неприкосновенности.
Взгляд.ру 04:23
Футбол
Зинченко оценил переход Коноплянки в «Шахтер»
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко считает правильным переход Евгения Коноплянки в «Шахтер».
Матч ТВ 04:06
Финансы
От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
REGNUM 02:32
Шоу-бизнес
Вдова Децла рассказала, что после смерти мужа спасала себя и сына
«Менять обстановку после трагедии пришлось всем: сына, кошку, цветы и себя надо было спасать (думала, что временно поживём в другом месте, не ожидала смены замков на дверях своего дома)», - пишет вдова.
Телепрограмма 04:21
Футбол
Зарплата Икарди существенно выросла после перехода из «Интера» в «ПСЖ»
Спорт-Экспресс 02:08
Происшествия
В Сочи один человек пострадал при пожаре в жилом доме
В Сочи произошёл пожар площадью 800 кв. м в четырёхэтажном жилом доме, пострадал один человек.
RT на русском вчера в 20:43
Наука
Ученые научились «хранить» механические и световые волны
Целью ученых был поиск метода имитации процесса абсорбции без превращения волны в другие формы энергии, но сохранение ее в материале.
Хайтек+ вчера в 07:59
Происшествия
Челябинский первоклассник утонул в ванне
В Челябинской области семилетний мальчик погиб во время купания в ванной. Об этом сообщает областное управление СКР.
REGNUM 05:19
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет размещать ракеты
Президент Белоруссии считает, что появление таких ракет в Европе вызовет рост напряженности на континенте и даст старт новому витку в гонке вооружений, которая, по мнению Лукашенко, уже началась и стремительно идет.
Военное дело 05:04
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу
Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.
Летидор вчера в 10:20
Кино
Умерла народная артистка Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Славина умерла во вторник, 3 сентября, в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба «Содружества актеров Таганки».
Известия 06:05
Политика
Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Российская газета 04:07
Экономика
Фунт стерлингов обвалился в ожидании «жесткого Brexit»
Возможный выход Великобритании из Европейского Союза без сделки с Брюсселем привел к панике на бирже и в ходе торгов во вторник, 3 сентября, британский фунт стерлингов опустился к доллару до минимума за почти три года.
Комсомольская правда 06:01
Культура
Глава Удмуртии предложил «перезагрузить» конкурсы республики
Глава Удмуртии Александр Бречалов выступил с предложением «перезагрузить» творческие конкурсы республики.
Известия 06:28
Культура
«Сны спящей красавицы» покажут в Краснодаре
Предстоящей осенью театральную Россию ожидает грандиозная премьера новаторского шоу «Сны Спящей красавицы».
Московский Комсомолец вчера в 11:33
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16