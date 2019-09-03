Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду стал в десятый раз лучшим португальским футболистом года. В финале голосования 34-летний форвард обошёл полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву и нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша.

Роналду в десятый раз стал лучшим португальским футболистом

Наука В сердцевине австралийского метеорита нашли неизвестный минерал Калифорнийские ученые еще раз проанализировали частицы обнаруженного в 1951 году на юго-востоке Австралии метеорита и обнаружили в их составе ранее неизвестный науке минерал.

Общество Россиянам подарят незаконно присвоенные дачные участки Согласно новым правилам, человек сможет получить в собственность самовольно занятую землю, если он пользовался ею более 15 лет, не имеет споров с соседями и претензий со стороны органов власти.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь Накануне Нурмагомндов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.

Происшествия В Забайкалье утонул военный инструктор в танке Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".

Культура Госпитализированный Розенбаум рассказал о своем состоянии 67-летний советский, российский актер, певец и автор песен Александр Розенбаум попал в больницу и был прооперирован.

Происшествия Жертвами урагана «Дориан» стали пять человек В результате урагана «Дориан» на Багамах погибли как минимум пять человек.

Политика Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьера Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра страны, сообщил председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Происшествия Минюст назвал причину невыплаты компенсации жертве теракта в Беслане Власти России практически полностью выполнили решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего их выплатить компенсации лицам, пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году и их родным, сообщает Минюст.

Политика Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Политика Бывшего президента Республики Крым вывели из комы Напомним, что первый президент республики Крым Юрий Мешков был госпитализирован с инсультом в больницу Турции, куда они с женой поехали в отпуск.

Экономика «Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером "Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.

Происшествия В Ленинградской области девять лошадей погибли при пожаре в конюшне "Пожар был очень большой силы, и хотя противопожарные службы приехали достаточно быстро, три строения выжжены дотла, а все лошади, которые находились на конюшне, погибли", - рассказала Светлана.

Общество В Екатеринбурге исключили ещё одно место для храма Святой Екатерины Убрать площадку предложил мэр Александр Высокинский: градоначальник напомнил, что на месте башни уже ведётся строительство ледовой арены.

Политика Челябинский губернатор отреагировал на отставку мэра Златоуста Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, по инициативе которого меняется власть в Златоусте, заявил, что удовлетворен грядущей отставкой мэра Вячеслава Жилина.

Происшествия Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.

Происшествия В Петербурге эвакуировали школу из-за короткого замыкания Порядка 350 человек эвакуировали из школы в Санкт-Петербурге из-за короткого замыкания в электропечи в помещении кухни, сообщает городское ГУМЧС.

Политика Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.

Общество В Москве выявлено превышение нитратов в укропе Эксперты Роспотребнадзора выявили в столичных магазинах превышение традиционного содержания магния, натрия, калия и кальция в образцах укропа, петрушки и зеленого лука, в укропе также обнаружено повышенное содержание нитратов.

Политика Пристайко примет участие во встрече «нормандской четверки» Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие во встрече политдиректоров «нормандской четверки» в Берлине.

Общество В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября.