Футбол

News.ruNews.ruРоналду в десятый раз стал лучшим португальским футболистом

Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду стал в десятый раз лучшим португальским футболистом года. В финале голосования 34-летний форвард обошёл полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву и нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша.
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Роналду в десятый раз признан лучшим футболистом Португалии

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