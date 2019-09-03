Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду стал в десятый раз лучшим португальским футболистом года. В финале голосования 34-летний форвард обошёл полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву и нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша.

Роналду в десятый раз стал лучшим португальским футболистом

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